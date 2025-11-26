Muy malas noticias para Sevilla en la previa del derbi contra Real Betis en el fútbol español. Durante la mañana de este miércoles, se confirmó la lesión de Gabriel Suazo, quien se perderá el duelo frente al equipo de Manuel Pellegrini este domingo 30 de noviembre.

“Gabriel Suazo sufre una lesión en el sóleo de la pierna izquierda detectada tras el partido ante el RCD Espanyol, según informan los servicios médicos del Sevilla FC. El chileno queda pendiente de evolución”, informó un parte médico del equipo blanquirrojo.

La prensa no demoró en reaccionar a esta información. Si bien el club no entregó los tiempos de recuperación para el defensor chileno, en España mencionan que el físico de Gabriel Suazo, “que parecía inagotable, ha dicho basta tras el duelo ante el Espanyol”.

“El internacional chileno no pudo ser inscrito por el Sevilla hasta la jornada 3, pero ya supera de manera holgada los 1.000 minutos de juego. Con su selección, ha disputado 450 minutos en los cinco partidos en las ventanas de septiembre, octubre y noviembre; mientras que con su equipo ha completado los 90′ en 10 de las 11 citas de La Liga“, dijeron en Estadio Deportivo.

“Gabriel Suazo sufre una lesión en el sóleo de la pierna izquierda detectada tras el partido ante el RCD Espanyol” | Getty Images

Gabriel Suazo hace sufrir al Sevilla

Con esto, Gabriel Suazo se suma a las bajas de Rubén Vargas, Adnan Januzaj, César Azpilicueta y Tangui Nianzou para el clásico entre Sevilla y Real Betis, dándole un problema importante a Matías Almeyda, quien pierde a su único lateral izquierdo en el plantel.

Para solucionar este problema, podría recurrir al canterano Joaquín Martínez o reubicar alguno de sus centrales zurdos, mencionan en España. Por otro lado, Alexis Sánchez debería estar disponible al volver a sumar minutos en el partido contra el Espanyol después de una lesión. Ingresó a los 71′.