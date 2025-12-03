El DT argentino Matías Almeyda recurrió a Alexis Sánchez en el derbi que el Sevilla perdió ante el Real Betis, pero no pudo tener a Gabriel Suazo como lateral izquierdo. Para colmo, los verdiblancos tomaron por asalto el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Y los pupilos de Manuel Pellegrini se llevaron a casa un triunfo ante su acérrimo rival. Algo que el Ingeniero celebró. Pero que dejó contrariado al Pelado Almeyda, quien de todas formas no pierde la energía. “No me voy a detener porque perdí un derbi. Ni en pedo”, fue la declaración del principios del ex entrenador del AEK Atenas de Grecia.

“No ando llorando por los rincones, asumo la responsabilidad, pongo el pecho. Es una mancha más al tigre, no me cambia en nada”, añadió Almeyda, quien profundizó mucho en esas sensaciones tras caer en el clásico y quedar en una posición riesgosa en la tabla.

Matías Almeyda da indicaciones en el derbi de Andalucía. (Fran Santiago/Getty Images).

Pero las dudas surgieron en la prensa que cubre al club. También en parte de la hinchada sevillista. “La capacidad no soy yo si debo decirlo. Son los números y es mi vida. Yo soy un luchador, un resultado no me modifica para bien ni para mal. Tuve momentos buenos y otros no”, reconoció Matías Almeyda.

“Sé dónde quiero llegar y de qué manera hacerlo. Esta silla no se la entrego a nadie. Lucho de los 15 años en el fútbol. Me duele, claro que me duele. Si me diera lo mismo perder un derbi sería un amargo. Y si algo tengo es no ser amargo. Tengo sangre”, manifestó el ex entrenador de Chivas de Guadalajara.

DT de Alexis y Suazo en el Sevilla se acuerda de la Madre Teresa de Calcuta

Luego de reconocerse como un tipo con sangre, el DT de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en el Sevilla se acordó de una santa. “La Madre María Teresa de Calcuta decía que hay que dar hasta que duela. Todavía no me duele”, manifestó Almeyda sobre la monja católica que fue canonizada en 2015.

“Entonces voy a dar todo lo que tengo para revertir la situación. Los números están de normal para abajo, estamos en la lucha. Y yo he tratado de ser auténtico, he abierto mi corazón desde lo más profundo después de jugar un partido. Soy yo”, expuso el trasandino.

Alexis Sánchez fue suplente ante Real Betis. (Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images).

Y agregó que “el que viene acá es un luchador que trata de ver sus propios errores. ¿Quién es perfecto en la vida? Ninguno. Estoy en la lucha y me tienen que sacar con 10 jueces acá. No me voy a ir, sé dónde quiero terminar y de qué manera”. Una declaración de principios que algo de esperanzas despierta en Nervión, que el jueves 4 de diciembre jugará ante la CD Extremadura en la Copa del Rey.

Así quedó el Sevilla en la tabla de posiciones de La Liga 25-26

Sevilla está en el 13° lugar de La Liga de España con 16 puntos en 14 partidos. Hay cuatro clubes igualados con el mismo puntaje.

