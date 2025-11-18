Manuel Pellegrini, sabe que el Real Betis debe dar un paso antes de disputar el clásico ante el Sevilla, pero también está consciente de que el derbi andaluz es algo que no puede perder de vista. Por eso mismo, tiene claro que las consecuencias del virus FIFA pueden ser letales.

Al menos para el duelo contra el cuadro de Nervión, que tiene en su plantel a los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, el único nominado del plantel sevillista para la fecha FIFA doble de noviembre. En la vereda de enfrente, a Pellegrini le tocó recibir una noticia inquietante.

Para colmo, es con una de sus figuras al inicio de la temporada: el marroquí Ez Abde, quien sufrió una desafortunada lesión en una de las prácticas del combinado africano. El ex jugador del Barcelona ya había tenido minutos ante Mozambique.

Ez Abde en acción por Marruecos. (Alex Caparros/Getty Images).

Aunque no podrá tenerlos frente a Uganda, pues sufrió un problema en el tobillo que de inmediato generó cierta urgencia en el cuadro bético. En ocho partidos ligueros, convirtió tres goles y regaló dos asistencias. “Los síntomas no parecen esconder un problema grave”, reportó el medio Estadio Deportivo.

Un dato tranquilizador, aunque no queda clara la participación de Abde ante el Girona, siguiente escollo liguero que tendrá la escuadra liderada por el Ingeniero Pellegrini. Menos para el derbi andaluz.

Lo más probable es que Manuel Pellegrini prescinda de Ez Abde para el juego ante el Girona, de tal modo de cuidarlo para el clásico frente al Sevilla. Un partido que puede meter al equipo adiestrado por Matías Almeyda en serios problemas para afrontar la temporada.

En la antesala a la visita al Sánchez Pizjuán, los béticos tendrán que afrontar un desafío por la Europa League: recibir al Utrecht de los Países Bajos para encaminar la clasificación. Para todo eso es una incógnita la presencia del habilidoso extremo marroquí de 23 años.

Ez Abde en acción por el Betis ante el Mallorca. (Fran Santiago/Getty Images).

Todavía no trasciende el resultado de los exámenes a los que fue sometido Abde, quien tiene otro compañero bético en la escuadra nacional: Sofyan Amrabat, quien no ha presentado inconvenientes, algo que tranquiliza al experimentado director técnico chileno.

Así van el Betis y el Sevilla en la tabla de La Liga de España 25-26

El Betis se ubica en el 5° puesto al cabo de 12 partidos, mientras que el Sevilla marcha en el 9°.