En poco más de cuatro temporadas que Manuel Pellegrini suma al mando del plantel estelar del Betis, hubo un jugador que asumió un rol de comodín en el equipo. Se trata de un futbolista formado originalmente como delantero que tuvo que adaptarse mucho con el Ingeniero en la dirección técnica.

De hecho, ha disputado partidos como carrilero izquierdo. También como lateral por el costado derecho. Una señal clara de la polifuncionalidad que el Ingeniero Pellegrini vio en él como un gran atributo. Las referencias son para Aitor Ruibal, quien está a punto de cumplir 10 años como bético.

Es más, hace poco rubricó un contrato que lo unirá al elenco de Heliópolis hasta el 30 de junio de 2028. Una señal de la importancia que tiene Ruibal en la interna del club. “Mis características me hacen un poco más fácil el trabajo. Siempre tengo que estar muy concentrado y cambiar el chip rápido”, expuso al Diario de Sevilla uno de los capitanes que tiene el plantel.

Aitor Ruibal dialoga con Pellegrini. (Getty Images).

“Porque el día anterior he entrenado de delantero centro y al día siguiente juego de lateral. Hasta que asumí ese rol fue difícil. Con el míster he tenido muchas idas y venidas, pero nunca en plan malo. Al final, los jugadores siempre quieren jugar todo”, aseguró Ruibal. Un competidor nato que le favorece mucho al Ingeniero.

Y profundizó sobre esa línea. “Algunas veces lo he querido más, otras veces menos, pero el míster ha sido muy importante para mí”, reconoció el futbolista de 29 años.

Publicidad

Publicidad

ver también Crack del PSG interviene y pide la renovación de Pellegrini en el Betis: “Espero que continúe, pero…”

Aitor Ruibal, el comodín del Betis que Pellegrini se ganó: “Dio la primera oportunidad”

Aitor Ruibal sabe que es un jugador muy importante en el Betis de Pellegrini, quien lo tiene de comodín para cumplir varias funciones. Todas muy diferentes entre sí. Pero ha sido capaz de aceptar ese rol y de ganarse la confianza total del Ingeniero.

De hecho, el experimentado DT chileno se la jugó por Ruibal. “Fue el que me dio primeramente la oportunidad de pertenecer a la primera plantilla. Soy uno de los jugadores con más partidos con él aquí en el Betis”, expuso el carrilero derecho e izquierdo, además de atacante.

Aitor Ruibal elude a Matías Dituro, portero del Elche que en Chile jugó para Universidad Católica y Deportes Antofagasta. (Clive Brunskill/Getty Images).

Publicidad

Publicidad

Tiene razón: ya son 185 partidos con Pellegrini como DT. Anotó 11 goles y regaló 15 asistencias en esos cotejos. “Y sigo aprendiendo de él un poquito más cada día”, sentenció Aitor Ruibal, quien seguramente llegará a 200 partidos con el Ingeniero en la banca. El tiempo dirá…

ver también ¿Cambia todo para Pellegrini? Estrella del Betis destapa una noticia espectacular

Así va el Real Betis en la tabla de posiciones de La Liga 25-26

Al cabo de 12 partidos disputados en La Liga 2025-2026 de España, el Betis de Manuel Pellegrini se ubica en el 5° lugar.

Publicidad