Manuel Pellegrini y el Real Betis se preparan para recibir al Barcelona este sábado, por una nueva fecha de La Liga de España. En conferencia de prensa, el entrenador chileno contestó a Matías Almeyda, el DT de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en Sevilla.

Cabe recordar que el fin de semana pasado el Betis se quedó con el derbi en un polémico duelo, en el que los hinchas blanquirrojos lanzaron proyectiles a la cancha.

“Cuando pasan actos incorrectos, a nadie le gusta. Ahora hay que ver por qué fueron. A la gente se la respeta. No sé, digamos, si ganas, tienes que ser humilde e irte. No provoquen. No se provoca. Nada está bien“, lanzó Almeyda tras el duelo.

Consultado por estos dardos, Pellegrini prefirió cortar con la polémica: “no tengo opiniones sobre sus declaraciones, él tiene su visión y tiene derecho a expresarla“, sostuvo tajante el ingeniero.

Lesiones y posibles refuerzos para el Betis

Por otro lado, el DT del Betis abordó la enfermería manifestando que “Antony y Lo Celso están citados, pero Amrabat no alcanzo a recuperarse al cien por ciento, no está para este partido”.

“Fue el golpe que tuvo con Isco. A diferencia de Isco, que se tuvo que poner puntos y se sabía el tiempo de su recuperación, en su caso el golpe todavía no le permite estar al cien, y para estos partidos hay que estar al cien”, agregó.

Complementa que “va mejorando día a día y tiene que esperar a que se pasa el dolor por completo. E Isco sigue su proceso de recuperación y tampoco estará para el partido europeo contra el Dínamo de Zagreb”.

Sobre fichajes y refuerzos, Pellegrini sentenció que “ahora mismo estamos en disposición de luchar en las tres competiciones. Hay un plantel que ha respondido a la exigencia, y una vez que se abra la ventana ya veremos si hay necesidad y recursos para traer a alguien importante“.

