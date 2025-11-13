Manuel Pellegrini ha hecho esperar mucho al Real Betis para oficializar la noticia que todos en el club esperan. Por el momento, la renovación del contrato que tiene el Ingeniero con los verdiblancos está trabada. Y el acuerdo parece no estar muy cercano.

De todas maneras, el experimentado director técnico chileno sigue adelante con su gran campaña al mando de los béticos, que recibieron una bocanada de aire fresco de una gran estrella que conoce muy bien al Ingeniero: Isco Alarcón, quien fue adiestrado por Pellegrini en el Málaga y lo llevó al elenco andaluz.

Por estos días, el talentosísimo volante ofensivo ex Real Madrid y Valencia se recupera de una seria lesión. Y aprovechó el receso por la fecha FIFA para presentar el documental ‘En silencio: La resiliencia de Isco Alarcon’, del que evidentemente es el protagonista.

Manuel Pellegrini e Isco Alarcón, una dupla que también deslumbró en Málaga. (Fran Santiago/Getty Images).

En ese contexto, el futbolista de 33 años dio un anuncio inminente en torno a la extensión de su vínculo, que expira en junio de 2027. Ese nuevo acuerdo lo ligaría al Betis hasta el mismo mes, pero de 2028. “La renovación es un punto que está en el aire”, dijo el malagueño.

“Será fácil. Tanto el Betis como yo queremos alargar nuestro camino juntos. Ojalá sea muchos años más. Quiero jugar en el campo nuevo. A ver si llegan a un acuerdo con las obras o no me darán tiempo para lograrlo”, fue la broma que Isco Alarcón dejó ante los medios de comunicación.

Así las cosas, el Betis ahora espera por la gran noticia de la renovación de Manuel Pellegrini. Algo que todavía está en veremos. Y que tiene con total interés a la selección chilena, que ya manifestó públicamente su deseo de contar con el Ingeniero para el Mundial 2030.

Curiosamente, esa intención es un match perfecto con el gran deseo de Pellegrini:ponerle fin a su carrera como entrenador en una Copa del Mundo y al mando de la Roja. Por el momento, los fanáticos verdiblancos deberán conformarse con esta bombita de Isco.

Pellegrini e Isco Alarcón. ¿Seguirán juntos en el Betis? (Angel Martínez/Getty Images).

“Falta poco, con ganas de que se haga. Muy feliz por volver a los entrenamientos con mis compañeros y por regresar muy pronto al campo. Eso espero”, sentenció Isco, quien arribó al Betis luego de una brevísima experiencia en el Sevilla, acérrimo rival del elenco de Heliópolis. Por esas cosas del fútbol, el cuadro de Nervión es el subsiguiente escollo liguero del equipo del Ingeniero, que el 23 de noviembre será local ante el Girona.

¿Cuándo se juega el derbi de Andalucía?

El Real Betis será visita ante el Sevilla en la fecha 14 de La Liga de España: se enfrentarán el 30 de noviembre en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán a contar de las 12:15 horas, según el horario de Chile continental.

Así va el Betis en la tabla de posiciones de La Liga 25-26

El Real Betis marcha en el 5° lugar de la tabla en La Liga 2025-2026 al cabo de 12 partidos.