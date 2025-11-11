La “maldición de Manuel Pellegrini” que inquieta a Real Betis

No sólo en Chile hay receso este fin de semana, también en La Liga de España, porque se detiene el certamen ibérico debido a la Fecha FIFA, o “parón de selecciones”, como le dicen en el Viejo Continente.

El torneo español tendrá una jornada de descanso, que le servirá al entrenador chileno Manuel Pellegrini para preparar bien a Real Betis, que viene de empatar 1-1 ante Valencia.

Ahora se viene un duro desafío para el Ingeniero, no por el rival, Girona, sino porque justo se jugará en una fecha “maldita” para el director técnico nacional.

Manuel Pellegrini quiere olvidarse de su “maldición” en Betis

El próximo partido de Betis será en la fecha 13°, en la cual nunca ha ganado Pellegrini desde su arribo al cuadro de Sevilla, según detalla Estadio Deportivo.

“La ‘maldición’ de Pellegrini que amenaza al Betis tras el parón por culpa del Sevilla”, señaló el citado medio en su titular.

“Los verdiblancos retomarán la competición liguera ante el Girona en la jornada 13, fecha en la que Pellegrini nunca ha ganado como técnico bético, con el eterno rival como principal protagonista”, agregó el diario sevillano.

Real Betis quiere romper con la maldición justo antes de medirse ante Sevilla en el gran derbi andaluz.