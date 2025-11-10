El futuro de Manuel Pellegrini se ha transformado en la gran teleserie del fútbol español. El Ingeniero termina su contrato al final de temporada en el Real Betis y su continuidad está más que en duda ante la aparición del gran anhelo del DT.

La selección chilena está tras los pasos del entrenador para que lidere el nuevo proceso rumbo al Mundial de 2030. La situación tiene más que atentos a los Verdiblancos, donde se inquietan a tal punto que piden su renovación lo más pronto posible.

Ruegan al Betis que acelere la renovación de Manuel Pellegrini para que no se lo quite Chile

En el Real Betis están inquietos por la continuidad de Manuel Pellegrini ante el interés de la selección chilena. El club sabe que el DT sueña con dirigir a la Roja y, terminando contrato en junio del 2026, una posible salida se ve cada vez más cerca.

Este lunes en El Desmarque el jefe de ediciones, Gabriel Galán, publicó una columna rogando por la permanencia del Ingeniero. “Hoy es el día. Después del amargor que tienen los béticos tras no ganar en Mestalla. Mando tres palabras para los dirigentes del Betis, responsables también en positivo del gran momento del club: renueven a Manuel“.

Manuel Pellegrini aún no renueva su contrato en Betis y Chile quiere repatriarlo. Foto: Getty Images.

“Ayer fue tarde, imagínense hoy. Ya pero ya. No hay nadie mejor en lo suyo que pueda llevar al Betis a grandes éxitos. ¿No recuerdan el pasado? ¿Puede haber un futuro perfecto en el Betis sin Manuel? Don Ángel Haro, Don José Miguel López Catalán, Don Ramón Alarcón y todo aquel que tenga voz y voto en el futuro de Manuel: firmen ya la renovación“, añadió.

Eso no fue todo, ya que remarcaron que Pellegrini ha marcado época en el club. “No se entiende el crecimiento del Betis en los últimos años sin Manuel. Lógicamente el Betis todavía puede mejorar, tiene que dar ese paso de tocar plata otra vez y de meterse en la Champions“.

Además, apuntaron a la presión que hace el técnico cuando se trata de armar el equipo. “Todos deben dar lo máximo, desde el presidente, que lo está bordando, hasta el utillero. Todos deben sacar su veneno para competir y ganar y ahí Manuel es de los que más tiene. Pronto será el derbi y seguro que Manuel pondrá énfasis en lo que se juegan. Muchísimo. Aunque al Betis le cuesta ganar en el Sánchez-Pizjuán, en el vestuario tienen claro que llega el momento de dar un golpe“.

“Manuel es clave y lo seguirá siendo para que grandes jugadores puedan fichar por el Betis. Ya lo ha demostrado en los últimos veranos y se ve el rendimiento. No ha acertado con todos los jugadores, falta un recambio de nivel en la delantera y mejorar el lateral izquierdo, pero este año se huele un buen Betis. Mejor incluso que el que llegó a la final de la Conference. Manuel es clave hasta cuando pisa el césped de cada campo. Lo hace cada vez que puede, salvo que esté sancionado. Que siga mucho tiempo en el Betis, todo el que él quiera. Se lo ha ganado“, complementó.

Finalmente, pusieron el ojo en el interés de nuestro país por repatriarlo para el Equipo de Todos. “Seguro que tendrá ofertas para irse a otro equipo. Cómo le van a faltar ofertas a Manuel. Pero el Betis es el Betis, es su vida y quiere que el beticismo sea muy feliz. Que canten en La Cartuja ahora y, si sigue mucho tiempo más, en la vuelta al Benito Villamarín. Porque Manuel es mucho Manuel. Aunque la gente no le llame por Manuel, se lo ha ganado de verdad“.

Por ahora, Manuel Pellegrini ha dejado en claro que quiere terminar la campaña con el Real Betis tranquilo. El Ingeniero puede estar viviendo su último año en Europa para volver a Chile y asumir la banca de la Roja.

¿Cuáles son los números de Manuel Pellegrini en Betis?

Tras el choque con Valencia, Manuel Pellegrini llegó los 273 partidos oficiales dirigidos en el Real Betis. En ellos ha logrado 129 triunfos, 71 empates y 73 derrotas, con 438 goles a favor y 73 en contra. Fue campeón de Copa del Rey.

¿Cuándo y a qué hora juega el Betis?

Manuel Pellegrini por ahora tiene la cabeza puesta en el Real Betis y su próximo desafío en La Liga. El domingo 23 de noviembre desde las 12:15 horas los Verdiblancoos reciben al Girona.