Real Betis celebró por la cuarta fecha de la fase de liga de la Europa League con triunfo por 2-0 como local con Olympique de Lyon, cuadro que apostaba a alcanzar la punta en la tabla. Sin embargo, el equipo Manuel Pellegrini no perdonó en casa.

Los pupilos del chileno sacaron ventaja con los goles de Abde Ezzalzouli (29′) y el regalón, Antony (35′). Tras el duelo, El Ingeniero fue elogiado y aumenta la tensión por su nebuloso futuro.

Con nota destacada para el DT (7,5), Estadio Deportivo publicó de Pellegrini “supo contener el ataque del Olympique a las mil maravillas y supo potenciar de nuevo la zona ofensiva bética“.

“Con eso, poco más se puede decir de un ingeniero que sigue haciendo magia con todo lo que tiene. Ante un gran equipo lo ha vuelto a demostrar y su renovación empieza a ser ya -si no lo era- una obligación“, agregaron.

¿Últimos meses en Real Betis… se viene La Roja?

Y no es menor el tema del futuro de Pellegrini en Sevilla. El entrenador tiene contrato hasta junio de 2026 con el Betis, y la idea de los fanáticos es que siga en banco, tanto por rendimiento como por el cariño y admiración que le tienen al chileno.

Sin embargo, entre rumores que lo ponen como principal candidato a la selección chilena, Pellegrini por fin se mostró dispuesto a asumir la dirección técnica de La Roja.

“¿Mi sueño? Retirarme como seleccionador de Chile durante el Mundial“, reconoció recientemente Pellegrini al prestigioso diario francés, L’Equipe.

Con 72 años recién cumplidos, estas palabras dejan en ascuas al Real Betis, pues la selección chilena podría esperar perfectamente a Pellegrini hasta junio, lo que calzaría con su salida de los sevillanos, para iniciar el proceso de Copa América y eliminatorias al Mundial 2030.

