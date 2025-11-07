Manuel Pellegrini toma una postura por la nueva regla que viene a cambiar el fútbol: “Cambiarlo es…”

Manuel Pellegrini está en la palestra en Chile y en Sevilla, debido a que su futuro se debate entre la Roja y Real Betis, con los hinchas de la Selección rogando con que se decida por su país.

El Ingeniero volvió a hablar de su futuro tras la victoria ante Olympique de Lyon por la Europa League: “he dicho siempre que me gustaría dirigir a mi país en un Mundial, no ahora en mi último año de contrato. No estoy más cerca de Chile ni más lejos del Betis; no sé para dónde virará mi futuro”.

Pero no fue el único tópico que trató el entrenador nacional, porque también le consultaron sobre la Ley Wenger (que propone el ex entrenador Arsene Wenger), la cual viene a cambiar la regla del offside para “favorecer” a los delanteros.

ver también Pellegrini marca distancia con La Roja tras victoria del Betis: “No estoy más cerca…”

Manuel Pellegrini está en contra de la Ley Wenger

La “ley” que propone el ex entrenador de Arsenal viene a favorecer a los atacantes, que tendrían un mayor margen en la posición fuera de juego y así se podrían anotar más goles.

La idea que propuso hace años el francés fue analizada por Manuel Pellegrini, quien está en desacuerdo con la medida, porque dijo que viene a cambiar mucho al fútbol.

Manuel Pellegrini habla de la Ley Wenger. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

“Es algo difícil de dar una opinión. El fuera de juego ahora es correcto y con el VAR se dan más facilidades para no equivocarse. Cambiarlo es meterse en problemas. Hay otras reglas que mejorarían el fútbol haciéndolo más dinámico y atractivo, como que cuando se pase del medio del campo no se pueda volver a tu campo. Sería más entretenido estando más cerca de la portería contraria”, dijo el Ingeniero.

La Ley Wenger suma más críticas que opiniones a favor antes de materializarse.

ver también ¿La Roja? Grandes elogios para Manuel Pellegrini en la Europa League con temor de despedida en Real Betis

¿Cuándo y a qué hora juega Valencia vs Real Betis por La Liga de España?

El próximo partido de Real Betis será este domingo 9 de noviembre, cuando desde las 14:30 horas visite a Valencia en el estadio Mestalla.