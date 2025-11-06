Continúa la teleserie entre Manuel Pellegrini, la Selección Chilena y el Real Betis. Tras la entrevista exclusiva con L’Équipe, donde reveló que su “sueño” es retirarse como técnico de Chile dirigiendo en un Mundial, justo en un momento en que su futuro al mando del Betis aún no está definido, conllevó repercusiones tanto en nuestro país como en Sevilla y España.

Ante esto, el “Ingeniero” volvió a referirse al tema en conferencia de prensa, luego del importante triunfo que consiguió este jueves el Real Betis en la Europa League ante el Olympique de Lyon. En esta ocasión, el ex entrenador del Real Madrid y Manchester City optó por palabras más mesuradas y que parecen alejarlo por el momento de La Roja.

ver también ¿La Roja? Grandes elogios para Manuel Pellegrini en la Europa League con temor de despedida en Real Betis

¿Qué dijo Manuel Pellegrini?

En la mencionada rueda de prensa, el DT chileno moderó el tono respecto a sus declaraciones al medio galo y señaló: “Dije que quería seguir entrenando cinco años al menos. El futuro en el Betis ya lo aclararemos en el momento oportuno. No quiero centrar el debate en mi persona, sino en el club, que es lo más importante. Que ganemos también en Valencia y ya veremos lo otro”.

No obstante, lo más duro para la selección nacional vino después por parte de Pellegrini, cuando parecía marcar distancia con la selección, al agregar: “He dicho siempre que me gustaría dirigir a mi país en un Mundial, no ahora en mi último año de contrato. No estoy más cerca de Chile ni más lejos del Betis; no sé para dónde virará mi futuro” , cerró.

Manuel Pellegrini le puso paños fríos a los rumores de su llegada a La Roja. (Foto: Fran Santiago/Getty Images)

De esta forma, el “ingeniero” Pellegrini puso paños fríos a la especulación que lo vincula con la banca de la Selección Chilena, dejando en claro que, por ahora, toda su atención está puesta en el presente del Betis y en cerrar de la mejor forma su temporada en Europa.

Publicidad