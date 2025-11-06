En uno de los grandes encuentros de esta jornada en el Viejo Continente, el Real Betis de Manuel Pellegrini consiguió un valioso triunfo al derrotar por 2-0 al Olympique de Lyon en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, en un compromiso correspondiente a la cuarta fecha de la fase de Liga de la UEFA Europa League.

El conjunto verdiblanco mostró gran solidez desde el inicio. Prueba de ello fue la temprana definición del encuentro, cuando a los 29 minutos del primer tiempo, gracias a la anotación de Abde Ezzalzouli, quien capitalizó un balón suelto en el área tras un tiro de esquina.

ver también Midtjylland sigue puntero e invicto en la Europa League: buen partido de Darío Osorio en victoria contra Celtic

Poco después del 1-0, Fue el brasileño, Antony, quien amplió la ventaja para el equipo sevillano. A los 35 minutos, el jugador anotó el 2-0 con una elegante definición de vaselina, coronando una excelente jugada iniciada con un gran pase de Marc Roca que cerca de su área lanzó un tiro que cruzó toda la cancha hasta el área rival.

Tweet placeholder

Durante el complemento, el Betis de Pellegrini controló el ritmo del juego y administró su ventaja con solvencia. El Lyon, por su parte, intentó cambiar el rumbo del partido, pero no logró generar peligro real en el arco defendido por Álvaro Valles.

Con este resultado, el Real Betis suma su segunda victoria en el certamen y que le permiten escalar posiciones hasta el 9° puesto con 8 puntos y acercarse a la zona de avanzada de la tabla de clasificación a la siguiente ronda del campeonato continental.

Publicidad

Publicidad

En contraste, el Lyon francés perdió su invicto perfecto en la competencia, donde registraba tres triunfos en igual número de partidos. De esta forma, cede la punta de manera exclusiva al Midtjylland de Darío Osorio, que en esta misma jornada sumó su cuarta victoria consecutiva tras superar por 3-1 al Celtic de Escocia y alcanzar las 12 unidades.

Tabla de posiciones de la Fase de Liga de la Europa League: