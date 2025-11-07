Este domingo Universidad de Chile enfrentará a Deportes Limache por la fecha 27 del Campeonato Nacional. Los azules están obligados a ganar para seguir peleando por el cupo de Chile 2 a la Copa Libertadores 2026.

Recordemos que el cuadro universitario viene de vencer a Everton, pero pese a esto aún hay cierta preocupación en el cuadro azul. Por su parte, los Cerveceros llegan en el 14° puesto, al fondo de la tabla, jugando un partido clave para no caer al descenso.

¿Cuándo juega U. de Chile vs. Limache? Horario y dónde ver EN VIVO

Universidad de Chile vs. Deportes Limache, juegan este domingo 9 de noviembre, desde las 17:30 hrs. en el Estadio Santa Laura, por la Fecha 27 del Campeonato Nacional.

El partido entre Azules y Cerveceros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

ver también Leandro Fernández se gana la confianza: la formación de U de Chile vs Deportes Limache

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

Publicidad