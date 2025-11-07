Este domingo Universidad de Chile enfrentará a Deportes Limache por la fecha 27 del Campeonato Nacional. Los azules están obligados a ganar para seguir peleando por el cupo de Chile 2 a la Copa Libertadores 2026.
Recordemos que el cuadro universitario viene de vencer a Everton, pero pese a esto aún hay cierta preocupación en el cuadro azul. Por su parte, los Cerveceros llegan en el 14° puesto, al fondo de la tabla, jugando un partido clave para no caer al descenso.
¿Cuándo juega U. de Chile vs. Limache? Horario y dónde ver EN VIVO
Universidad de Chile vs. Deportes Limache, juegan este domingo 9 de noviembre, desde las 17:30 hrs. en el Estadio Santa Laura, por la Fecha 27 del Campeonato Nacional.
El partido entre Azules y Cerveceros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
Estos son en los canales según tu cableoperador:
TNT Sports Premium
- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
- DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
- ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
- CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
- GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
- MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
- ZAPPING: 99 (HD)
