Universidad de Chile ha dado luz verde para comenzar a conformar su plantel de cara a la temporada 2026, sin saber todavía si será el técnico Gustavo Álvarez quien esté al mando del equipo.

Si bien tiene contrato hasta fines del próximo año, la distancia que ha marcado con la dirigencia por casos como el de los refuerzos han hecho que se ponga en duda, algo que se verá tras las últimas cuatro fechas de la Liga de Primera.

Por lo mismo, hay un plan para poder ponerse en la buena con el entrenador argentino, de manera de poder traer como primer refuerzo en el mercado de fichajes a una de sus grandes obsesiones: Octavio Rivero.

Esto, justo en el momento que desde Ecuador confirman que el delantero argentino pidió escuchar ofertas de manera de poder emigrar, aunque hay competencia para la U.

Octavio Rivero es figura de Barcelona, pero le buscan salida.

ver también La U apuesta en grande para 2026 y vuelve a la carga por un ex Colo Colo como su fichaje estrella

¿La U parte con Octavio Rivero en 2026?

Gustavo Álvarez ha tenido polémicos mercados de fichajes con Universidad de Chile, donde los jugadores favoritos para potenciar el plantel no han sido posibles traer, lo que ha debilitado la relación con la dirigencia de Azul Azul.

Publicidad

Publicidad

Fue a principios de la temporada 2025 donde el argentino pidió por Octavio Rivero, donde la U no logró sacarlo de Barcelona de Ecuador y terminó llegando Lucas Di Yorio, quien no era la primera opción para el entrenador.

Ahora desde Ecuador alertan que el ex Colo Colo tiene la disposición para escuchar ofertas, en algo que le hizo saber a Barcelona y que se comprometieron a escuchar.

Eso sí, hay un gran problema para la U, porque otros equipos ya se están poniendo a la fila, como el Atlético Nacional, donde deberán competir por su carta, que puede ser la que firme las paces con su entrenador.

Publicidad

Publicidad

“No ha llegado oferta formal por jugadores a Barcelona, pero es real que, al menos de la parte de Octavio Rivero, pidió escuchar propuestas y proyectos deportivos. Si sale algo hay luz verde para negociar”, comentó el periodista Juan Francisco Rueda.