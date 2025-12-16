Universidad de Chile aguarda la salida del técnico Gustavo Álvarez para dar el siguiente paso por su nuevo entrenador, donde la lista de candidatos la lidera el portugués Renato Paiva.

Eso sí, mientras espera un acuerdo económico con la dirigencia de Azul Azul, sufrió un duro percance en su vuelo de regreso a su país, que lo hizo explotar con comentarios.

Aprovechando los días de vacaciones, Paiva voló desde Río de Janeiro hasta Lisboa para estar con su familia, pero sufrió con el robo de su maleta con muchos regalos para sus seres queridos.

Una situación que lo hizo explotar con una gravísima denuncia en las redes sociales, donde no dejó pasar la oportunidad para destrozar a la aerolínea por su pésimo servicio y con un cobro millonario.

Renato Paiva lidera las preferencias para llegar a U de Chile. (Photo by Marcelo Hernandez/Getty Images)

Renato Paiva sigue negociando con U de Chile

Renato Paiva viajó hasta Portugal, desde donde seguirás las negociaciones con varios clubes, entre ellos Universidad de Chile, uno de los más interesados con sus servicios.

Pero el vuelo fue una maldita broma para el técnico, luego de sufrir el robo de sus maletas, algo que le hizo perder regalos para su familia y una colección de camisetas.

“Vuelo de Río de Janeiro-Lisboa. Cliente premium. ¡¡¡Pasajes de alto precio con beneficios de garantía!!!! Maleta robada con regalos familiares! ¡Varias camisetas de clubes brasileños robadas! ¡Cero seguridad! ¡Pero pago del vuelo al precio del oro! Una decepción y una pérdida!!!!!”, explicó.

En ese sentido, apuntó a los responsables: ““¡@tapairportugal esperando pruebas ya que sabemos que hay cámaras para identificar a los culpables!”.

Revisa el detalle de la denuncia: