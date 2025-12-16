Es tendencia:
Universidad de Chile

U de Chile le ofrece un nuevo acuerdo a Gustavo Álvarez para cerrar su contrato

En la segunda semana de negociaciones, los azules se abren a una nueva forma de pago pero por el total de la cláusula de salida.

Por Cristián Fajardo C.

La U busca cerrar cuanto antes el contrato de Gustavo Álvarez.
Universidad de Chile necesita cerrar el contrato con Gustavo Álvarez para poder avanzar en cualquier acuerdo con un nuevo entrenador, por lo que las próximas horas son claves para poder poner término a ese vínculo.

Por lo mismo, desde la semana pasada que trabajan con el representante del argentino, primero de manera presencial y luego telemática, para establecer el pago de la cláusula de salida.

Uno monto que ha sido complejo, que, según el documento, asciende a los 1,2 millones de dólares, que de parte del entrenador han buscando rebaja considerablmente.

En ese punto, la U, en su desesperación por buscar un rápido quiebre del acuerdo, han aceptado el pago hasta en cuotas, pero con la idea que se cumpla con el monto total.

La U negocia a distancia con el representante de Gustavo Álvarez. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Aseguran que la selección de Perú pagará la cláusula de Gustavo Álvarez en U de Chile

La U se abre a un pago en cuotas con Álvarez

Fue la periodista María José Orellana de ESPN Chile, quien entregó nuevos detalles de la situación de Gustavo Álvarez con Universidad de Chile, con la opción del pago en varias cuotas.

“La cláusula es de un monto de 1.2 millones de dólares, aunque hay dos posturas: por el lado de la U es que Álvarez pague el monto total, aceptando una negociación en la forma de los pagos, por ejemplo en algunas cuotas pero que respete el monto”, explicó.

Algo distinto a lo que miran desde la vereda contraria, que piden tener consideración de la cifra: “Desde Álvarez hablan que, para una persona natural, es muy alto ese monto, por ahora no tiene ofertas concretas de un club ni una federación y que, por lo tanto, deben llegar a un acuerdo con la dirigencia”.

Lo habían desechado de la banca de la U de Chile, pero vuelve a ser candidato: “Me lo confirman…”

Revisa los detalles:

