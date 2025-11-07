Es tendencia:
Universidad de Chile

Jugadores de U de Chile se someten a particular examen médico antes de enfrentar a Deportes Limache

En la U toman precaución por la gran carga física y posibles lesiones. Este viernes el plantel se sacó sangre para hacer un estudio.

Por Diego Jeria

El examen al que se sometieron en Universidad de Chile.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTEl examen al que se sometieron en Universidad de Chile.

Universidad de Chile recibe a Deportes Limache este domingo por la fecha 27 de la Liga de Primera, obligado a ganar en lucha por recuperar el cupo de Chile 2 a Copa Libertadores 2026. Los azules vienen de derrotar a Everton, pero hay preocupación en la huestes azules.

Es que la U ha jugado cinco partidos en 14 días, desde la ida contra Lanús (23 de octubre) hasta el duelo con Everton (5 de noviembre): el calendario fue Lanús, Universidad Católica, Lanús, Huachipato y Everton.

Por esta razón este viernes el plantel de la U se sometió a exámenes médicos, con la intención de establecer el estado físico de los jugadores y cuidar al plantel en caso de alguna alerta.

DT de Limache acusa “pillería” de los equipos grandes: “Tienen menos minutos juveniles…”

Examen C4 para el plantel de Universidad de Chile

Tal como lo explicó el periodista Marcelo Díaz en TNT Sports, “hay un grupo de futbolistas que sobrepasa los 400 minutos en estos últimos cinco partidos de la U: Franco Calderón y Matías Zaldivia, que lo jugaron todo, 450′ cada uno con una carga mayor al resto de sus compañeros“.

Zaldivia es uno de los jugadores con más carga en Universidad de Chile.

Zaldivia es uno de los jugadores con más carga en Universidad de Chile.

Después están Javier Altamirano con 405′ y Gabriel Castellón, pero este último caso es distinto por ser arquero. Después vienen Lucas Di Yorio con 372′, Charles Aránguiz con 360′, Hormazábal con 356′ e Israel Poblete con 332′“, agregó.

El periodista complementa que “hoy en la U se hicieron este examen C4, que se saca sangre para medir las probabilidades de sufrir rotura fibrilar. Se hace porque con la gran cantidad de partidos jugados hay preocupación por posibles lesiones musculares“.

¡Atento Assadi! Estos son los increíbles sueldos que ganan las figuras del Al-Ahly

Para evitar posibles lesiones, en la U hacen este examen. Hasta ahora no hay problemas, están todos en condiciones. El otro día Hormazábal salió un poco apretado, pero puede jugar contra Limache“, sentenció.

