El mercado de pases aún no inicia su nueva edición, sin embargo, los clubes comienzan a manifestar interés en distintas figuras del fútbol nacional, entre ellas una de las grandes revelaciones del campeonato, el jugador de Universidad de Chile, Lucas Assadi.

Según reveló la periodista Rocío Ayala en Radio ADN, el jugador podría dar el gran salto a la liga de Egipto para el 2026, ya que se encontraría en el radar del Al-Ahly.

“Hasta ahora no hay unaofertas formales, pero está en el radar de un equipo… En Egipto, el Al Ahly hizo averiguaciones por Assadi. El jugador tiene contrato vigente con la U y está en conversaciones para ver si renueva o no”, reveló la comunicadora.

Los sorprendentes sueldos que paga el Al-Ahly a sus figuras

Según el medio Foot Africa, Ahmed Sayed “Zizo“, es el jugador mejor pagado del equipo.

El jugador egipcio dio el salto desde el Zamalek SC, donde estuvo durante 6 temporadas, al Al-Ahly este año, por una importante suma de 5 millones de euros (5460 millones de pesos chilenos aproximado), lo que incluye salario y acuerdo publicitarios durante el contrato de 4 años.

Esto significa que, anualmente, el jugador recibe un monto cercano a los 1,5 millones de euros (1600 millones de pesos chilenos aproximado).

Por otra parte, Hussein El Shahat llegó el 2019 proveniente de Al Ain, de los Emiratos Árabes Unidos, y cobraría alrededor de un millón de dólares por temporada (945 millones de pesos chilenos aproximadamente).

Según Africa Fact Zone, Ali Maaloul, que dejó el equipo este año para llegar al CS Sfaxien de Túnez, cobraba anualmente 1,5 millones de euros, lo que lo convertía en el jugador mejor pagado de la liga.