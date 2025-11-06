Walter Montillo es uno de los grandes “10” que ha tenido Universidad de Chile, por lo que es toda una referencia a la hora de hablar de Lucas Assadi, quien conduce a los Azules en la actualidad.

Más allá de la lesión que hoy lo tiene fuera de la cancha, Assadi tuvo un gran segundo semestre, siendo la mayor figura del Romántico Viajero. Su baja la sintieron mucho en el partido de vuelta ante Lanús, donde fueron eliminados con bastante polémica en la semifinal de la Copa Sudamericana.

La conversación de Montillo y Assadi

Walter Montillo suele venir a Chile y siempre la U está en su itinerario. El argentino realizará su despedida del fútbol el próximo 16 de diciembre en el Estadio Nacional, por lo que afina los últimos detalles de este evento.

En una de sus pasadas por Santiago hace algún tiempo, la Ardilla conversó con Lucas Assadi cuando este ni siquiera era convocado por Gustavo Álvarez. Después de eso, terminó siendo el mejor jugador del año de Universidad de Chile. Ahora, Montillo reveló qué le dijo.

“Justo después de eso él empezó a jugar y de la manera que nos tenía acostumbrado. Lo único que fui a decirle, porque él sabe que yo tengo devoción por los números 10, es que tenía que trabajar, seguir trabajando con humildad, que en ese momento por ahí no le tocaba, pero que nadie se olvida de jugar al fútbol“, indicó la Ardilla a Radio ADN.

Parece que las palabras de Walter Montillo calaron hondo en Lucas Assadi, porque luego de esa charla el jugador de 21 años sacó lo mejor de su repertorio. A tal nivel llegó, que incluso la Ardilla se toma con humor este traspaso de “sabiduría”.

“Después le mandé un mensaje por Instagram y le dije que le había pasado los poderes en modo de chiste, pero a mí me pone muy contento porque aparte es un chico del club“, cerró el ex seleccionado argentino.