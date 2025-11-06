Walter Montillo afina los últimos detalles para lo que será su despedida del fútbol, donde espera vivir una fiesta con los hinchas de Universidad de Chile.

El próximo 16 de diciembre será la fecha donde el argentino celebrará su partido para decir adiós y de esta manera, ponerle un cierre de oro a la exitosa carrera que lo llevó a jugar en San Lorenzo, la U, Cruzeiro y Santos, entre otros clubes.

Los invitados de Montillo

Si bien Walter Montillo dejó su huella en Argentina, Brasil y China, decidió realizar su duelo de despedida en el Estadio Nacional, donde tantas veces fue ovacionado por los hinchas de Universidad de Chile. Ya afinan los últimos detalles del encuentro.

“Ahora me quitaron un poco de la organización, porque va a haber algunas sorpresas hasta para mí, que creo que está bueno. Si bien me voy enterando de todo, yo me sigo entrenando para poder disfrutar de ese día y contento”, explicó a Radio ADN.

ver también “Justo después empezó a jugar”: Walter Montillo reveló el consejo que le dio a Lucas Assadi

Como suele suceder en este tipo de encuentros, uno de los hechos más esperados son los invitados. Mucho se ha especulado con la presencia de Neymar y Sergio “Kun” Agüero. Montillo explicó la situación de ellos e incluso, reveló que otro histórico podría decir presente.

“Neymar está invitado, pero hay gente que todavía no ha confirmado. El Kun Agüero y el Matador Salas también están invitados y todavía no han confirmado“, detalló.

Publicidad

Publicidad

“Es una fecha que entiendo también que están con trabajos o jugando. Cada uno tiene sus agendas. Por ahí en diciembre es donde ellos se toman las vacaciones, entonces nada, hay que esperar un poquito más, pero sí, obviamente están invitados“, cerró la Ardilla. De esta manera, habrá que mantenerse atentos a la confirmación de las últimas estrellas.