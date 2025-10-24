La U de Chile parecía sufrir un duro golpe, pero reaccionó en la agonía y sacó un empate que puede valer una final. La noche de este jueves el Romántico Viajero igualó 2 a 2 ante Lanús en la ida por las semifinales de Copa Sudamericana, lo que deja abierta la llave.

El elenco dirigido por Gustavo Álvarez logró la igualdad gracias a los goles de Lucas Di Yorio y Charles Aránguiz. Un marcador justo para Sergio Agüero, quien le dedicó sus elogios al cuadro universitario.

El Kun siguió cada detalle del choque en el Estadio Nacional y aprovechó la ocasión para aplaudir la actitud del equipo chileno. Eso sí, instalando algunas dudas sobre lo que fue el penal que les dio la igualdad a los azules.

Kun Agüero se derrite por empate de la U ante Lanús en Copa Sudamericana

La U pudo lograr un empate que vale oro en la Copa Sudamericana. El Romántico Viajero salvó un 2 a 2 ante Lanús que le permite viajar a Argentina con una llave abierta para conseguir la clasificación a la final del certamen continental.

La U logró un agónico empate ante Lanús y sigue con vida en Copa Sudamericana. Foto: Photosport.

Sergio Agüero participó de una dinámica de ESPN en la que siguió el encuentro junto a Marcelo Salas. Tras el pitazo final, el Kun se refirió al resultado y sorprendió asegurando que “es así el fútbol“.

Aunque más allá de eso, el ex delantero argentino aplaudió que el Bulla no bajó nunca los brazos y mereció un resultado así. “Si vamos estadísticamente, la U podía haber hecho dos goles así que nada, se le escapa a Lanús en la última“.

Para el Kun Agüero, el que se trae la amargura es Lanús, que dejó escapar un marcador que le daba ventaja para soñar con la final. “Bronca porque pudo ser 1 a 2 e ir a tu cancha con una ventaja“.

Finalmente, el otrora artillero del Manchester City y Barcelona no quedó muy conforme con el penal que le dio el empate a la U. “Parece que no, pero a veces cobran. Por ahí eso hacen que la gente y los jugadores siempre protesten. Les cuesta entender en qué momento es y en cuál no es penal“.

Quedará esperar ahora para ver cómo trabaja Gustavo Álvarez la sobrecarga del plantel. Este fin de semana y antes de la vuelta, debe enfrentar a la UC en un choque vital por el Chile 2 rumbo a Copa Libertadores.

La U saca un empate con lo justo ante Lanús y tendrá que ir a Argentina a finalizar la tarea rumbo a la definición de Copa Sudamericana. El Bulla no quiere dejar de soñar con estar en la gran final, pero no la tendrá nada de fácil al otro lado de la cordillera.

¿Cuándo y a qué hora es la vuelta entre la U y Lanús por Copa Sudamericana?

La U consiguió un empate 2 a 2 y viajará a Argentina a buscar la clasificación a la final de Copa Sudamericana. La vuelta de semifinales ante Lanús se llevará a cabo el próximo jueves 30 de octubre a partir de las 19:00 horas.

¿Cuál es el próximo partido de la U en la Liga de Primera?

Antes de la vuelta con Lanús, la U tendrá un partido clave en la Liga de Primera en la lucha por la cima. Este domingo 26 de octubre desde las 12:30 horas el Bulla visita a Universidad Católica en el Clásico Universitario.