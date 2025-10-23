Gustavo Álvarez afirmó que sabía que la U le iba a remontar a Lanús: “Estaban tan orgulloso…”

Universidad de Chile mantiene intactas sus chances de acceder por segunda vez en su historia a la final de la Copa Sudamericana, torneo que ganó en 2011.

Los azules le dieron pelea a Lanús en la semifinal ida jugada en el estadio Nacional, donde los argentinos alcanzaron a estar 2-0 arriba, pero el resultado final fue 2-2.

La U pudo empatar el encuentro en Ñuñoa tras un polémico penal en los 95 minutos, que marcó con la frialdad que le caracteriza a Charles Aránguiz.

Gustavo Álvarez valoró el empate que logró la U

El entrenador de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, habló en conferencia de prensa tras la paridad y señaló que esperaba que su equipo remontara, por el nivel mostrado en la cancha de Ñuñoa.

“Quedamos tranquilos por lo hecho del equipo, pero no por el resultado. Lógicamente, uno siempre aspira a ganar todos los partidos y mucho más de local, y creo que hicimos como para ganarlo“, explicó el DT.

Gustavo Álvarez en el empate de la U con Lanús. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Estaba tan orgulloso que estaba convencido que no lo íbamos a perder, que después del primer gol podía llegar el segundo y que estemos siempre en partido, estaba seguro que no me iban a defraudar”, agregó.

Por último, analizó la revancha: “¿qué tenemos que hacer el jueves que viene? Disminuir el margen de error y sostener el protagonismo. Son muchas cosas que tengo que evaluar. Necesitamos lograr en este club la habitualidad a la máxima competencia continental y mejorar su versión año tras año”.

¿Cuándo y a qué hora es la revancha entre Lanús y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

El partido de vuelta entre Lanús y Universidad de Chile por las semifinales de la Copa Sudamericana se jugará el jueves 30 de octubre, a partir de las 19:00 horas en el estadio Ciudad de Lanús.

