Prensa argentina deja la grande por el penal para la U en el empate ante Lanús: “Enorme…”

Universidad de Chile se recuperó justo a tiempo y sigue con la ilusión intacta de clasificar a la final de la Copa Sudamericana, tras remontar en la semifinal de ida ante Lanús.

Los azules estaban perdiendo por 2-0 tras los goles de Rodrigo Castillo en el primer tiempo, pero se repusieron en el complemento y lo empataron 2-2 en el final con un polémico penal.

La U lo pudo igualar en el tiempo de agregado, luego de un penal cobrado por el brasileño Daronco, por mano de Agustín Cardozo tras un salto con Matías Zaldivia.

Prensa argentina tilda de “polémico” el penal para la U

La jugada que generó el gol de Charles Aránguiz desde los 12 pasos fue muy criticada en Argentina, ya que la prensa de dicho país reclamó por el cobro.

“Enorme polémica: Lanús pidió falta antes del penal que dio Daronco para la U. de Chile”, tituló TyC Sports sobre la jugada.

Luego, en su interior indicó el citado medio que “la mano del mediocampista de Lanús existió, pero los conducidos por Mauricio Pellegrino reclamaron una infracción de Zaldivia a Cardozo al saltar a cabecear el centro desde la derecha”.

Charles Aránguiz marcó el penal para la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Con Carlos Izquierdoz a la cabeza, el Granate le pidió a Daronco que revise la jugada en el VAR, algo que no ocurrió porque desde la tecnología tampoco llamaron al árbitro brasileño”, cerró la versión digital del canal argentino.

La U sigue con chances de pasar a la final de la Copa Sudamericana y todo se define el próximo jueves en Buenos Aires.

¿Cuándo y a qué hora es la revancha entre Lanús y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

El partido de vuelta entre Lanús y Universidad de Chile por las semifinales de la Copa Sudamericana se jugará el jueves 30 de octubre, a partir de las 19:00 horas en el estadio Ciudad de Lanús.