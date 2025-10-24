La ida entre Universidad de Chile y Lanús, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, terminó caliente en el Estadio Nacional… Incluso pese a la prohibición de público por el castigo de la Conmebol a los azules.

Los azules remontaron un 0-2 para conseguir un empate 2-2 con penal agónico de Charles Aránguiz en los descuentos del tiempo agregado. Desde el primer momento los argentinos reclamaron el cobro y tras el pitazo final reaccionaron, dando pie incluso a incidentes con aroma a pelea en el sector de las banca y en el mediocampo.

En Argentina la prensa local estalló, incluso asegurando que Lanús fue perjudicado por el árbitro del partido. En términos coloquiales, la prensa albiceleste y el mundo granate lloriquearon que los azules supieran mantenerse vivos en la llave tras regalar el primer tiempo.

Y Patricio Yáñez respondió: adrede o no, se mandó una sabrosa reflexión contra el medio futbolístico argentino, asegurando que no sabía que tenía el micrófono abierto.

ver también Otra pelea: caliente encontrón de Lea Fernández tras la semifinal de ida entre U de Chile y Lanús

¿Argentinos ventajistas? “Se hacen los choros y ensucian”

“Me aburre esa actitud ventajista de los argentinos, hueón. Ventajistas… El jugador que le va bien celebra, pero pierde o le marcan… ¡Ah, estamos al aire, perdona! Chuta, perdona (risas). Salió al aire“, dijo Yáñez en Deportes en Agricultura.

Penal en el epílogo de Charles Aránguiz y empate de la U: el Chuncho sigue vivo en semifinales de la Sudamericana y Lanús reclama.

Publicidad

Publicidad

Agregó que “se hacen los choros, te dicen te espero afuera en el camarín, van… protegidos por los árbitros. ¿Hablo del final del partido de la U con Lanús? Sí“.

“Y en general el argentino, cada vez que tiene un resultado adverso o que le marcan sobre el final, como en el caso de ayer que la U logra conseguir el empate más que merecido“, complementó el ex delantero nacional.

ver también No se vio en TV: la fuerte pelea que marcó el final del sufrido empate entre la U y Lanús

Patricio Yáñez sentenció que “los argentinos se hacen los choros, buscan la pelea y tribunean. Es muy típico de ellos, no digo que sean todos, pero no hacen más que ensuciar“.

Publicidad