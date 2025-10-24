U de Chile logró rescatar un valioso empate contra Lanús, en Copa Sudamericana, y ahora vuelve al ruedo ante U Católica en la Liga de Primera. Al respecto, el Pato Yáñez estalló y le dio con todo a los azules.

Es que previo a esta ráfaga de partidos, en el CDA pidieron a gritos aplazar el partido contra los cruzados, pensando en que en la semana siguiente visitan a Lanús, por el duelo de vuelta.

Por eso, el comunicador e ídolo de Colo Colo no le dejó pasar a los azules una nueva petición de postergar un partido que finalmente se jugará. En duros términos, el dueño del histórico gesto en el Maracaná se las cantó clarita a la U.

Las incendiarias frases del Pato Yáñez

Durante el programa “El camarín del Pato”, de Agricultura, el Pato Yáñez le exigió a la U cortar el tema de las suspensiones. Eso sí, con duras frases dado el historial de peticiones en este año con los azules.

“Dejémonos de lesear, este año llevan tres meses sin jugar, se interrumpe el fútbol cada dos por tres… Los jugadores descansan a cada rato, tuvieron al medio año un mes y medio libre, se paró el fútbol por el Mundial sub 20″, reclamó.

Ahí, ejemplificó su queja con un reclamo del DT de Católica en el pasado encuentro ante Everton. Con dardos a la U, el Pato Yáñez disparó diciendo “entonces, ¿qué le pedimos al futbol chileno? Si razón tenía Garnero cuando dijo ¡Hasta cuándo! Démosle continuidad”.

“Jugadores al piso, se paraba con todo, ¿hasta cuándo? Subamos el nivel, me dicen que la U va a llegar tocada ¡Por favor! Si en el año, ¿cuántos partidos han jugado?”, cerró.