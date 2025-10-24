La U de Chile no tiene tiempo que perder y, luego de lograr un agónico empate ante Lanús en la semifinal de ida de Copa Sudamericana, pone la mira en lo que viene. Este fin de semana el Bulla visita a Universidad Católica en un Clásico Universitario que será clave.

Ambos equipos están peleando por asegurar el Chile 2 rumbo a Copa Libertadores 2026, por lo que el duelo en el Claro Arena será vital para saber cómo enfrentarán la recta final de la temporada. Y Gustavo Álvarez no quiere que se le escape por ningún motivo ese cupo al torneo continental.

El técnico del elenco estudiantil sacó la voz luego de lo ocurrido ante Lanús y sorprendió al remarcar la importancia del choque con la UC. De hecho, llamó a su plantel a ganar como sea para así poder dar un paso más para clasificar.

Gustavo Álvarez y la U amenazan a Universidad Católica

Para Gustavo Álvarez, ganar el Clásico Universitario es una prioridad. El técnico de la U de Chile sacó la voz luego del empate con Lanús y remarcó la importancia de llevarse los tres puntos del Claro Arena para soñar con la clasificación a Copa Libertadores.

“Quedamos tranquilos, pero no satisfechos por el resultado. Uno aspira a ganar, más de local. Hicimos los méritos para ganarlo. El jueves tenemos que disminuir el margen de error, pero ahora ya pensamos en el Clásico Universitario“, lanzó el DT en conferencia de prensa.

En esa misma línea, Gustavo Álvarez enfatizó en que ante la UC no pueden darse el lujo de dejar puntos en el camino. “Necesitamos ganar el domingo, porque es una final. Hay que trabajar, alimentarse y descansar“.

“¿El desgaste de ambas competencias? Uno tiene una planificación, imagina posibles escenarios, pero hay que cotejar la realidad minuto a minuto. Terminado este partido necesito el parte médico, conversar con los preparados físicos y me queda un entrenamiento para confirmar el equipo“, añadió.

Finalmente, el DT insistió con su llamado a ser como protagonistas del fútbol chileno. “El que juegue el domingo tendrá solo un objetivo, ganar, como siempre. Necesitamos lograr la habitualidad a la máxima competición internacional y mejorar la versión año tras año. Sabemos de la responsabilidad que genera el partido ante la UC, pero necesito tiempo para sacar conclusiones“.

Gustavo Álvarez no quiere que a la U se le escape una clasificación a Copa Libertadores 2026. El Romántico Viajero vive una semana clave pensando en su futuro continental, donde puede pasar de lograr una final a quedar en riesgo de quedar fuera del principal torneo en este lado del mundo.

¿Cuándo y a qué hora es el Clásico Universitario entre la U y Católica?

Gustavo Álvarez y la U ahora ponen la mira en lo que será el Clásico Universitario ante Universidad Católica. El Bulla visita a los Cruzados este domingo 26 de octubre a partir de las 12:30 horas en el Claro Arena.

Así están la U y Católica en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

