Universidad de Chile enfrenta a Lanús en un partido clave en la Copa Sudamericana. Sin embargo, Diego Rivarola no logra explicarse una decisión de Gustavo Álvarez.

El Romántico Viajero sueña con ganar el segundo título internacional de su historia. Para poder lograrlo, deben superar la llave ante el Granate. En el papel asoma como una semifinal muy apretada, por lo que la ida a jugarse en el Estadio Nacional será clave.

Rivarola molesto con Álvarez

En la previa al choque de la U y Lanús, a muchos sorprendió que Gustavo Álvarez decidiera la titularidad de Nicolás Guerra por sobre Lucas Di Yorio, quien es el goleador del León en el 2025. Diego Rivarola manifestó su desacuerdo con la postura del DT.

“Yo siempre quiero creer en el técnico, que es el que los tiene y toma las decisiones por que los ve día a día, que le puede dar un plus distinto Guerra por sobre Di Yorio, está bien y lo respeto y ojalá que salga bien, por el bien de la U”, indicó Gokú en ESPN.

Durante la temporada, Álvarez ha cambiado mucho de delantero, algo que no agrada a Rivarola. “Todavía no logro entender esta constante rotación de nueves que tiene la U y esa parte, siendo muchas veces un puesto fundamental. Yo no recuerdo bien los partidos de local de la Copa Sudamericana, quien fue el nueve titular, si en la Libertadores casi siempre fue Di Yorio“, remarcó.

Si bien mucho se ha hablado que Nicolás Guerra tiene condiciones asociativas que ayudan de mejor manera al juego de Lucas Assadi y Javier Altamirano, para Diego Rivarola no es suficiente. El argentino aseguró que Lucas Di Yorio era el ideal para el arranque en la ida.

“Siento que este es un partido de local de la U, entiendo y en algunos puntos concuerdo con las características que remarca de Guerra por sobre Di Yorio, pero a mí me parece que en un partido de local, es donde efectivamente los delanteros debieran jugar más que asociarse y jugar de espalda, juegan de frente, ahí es donde Di Yorio es mejor“, cerró Diego Gabriel Rivarola.