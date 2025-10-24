Más allá de que consiguieron un empate de oro, en la U de Chile hay preocupación con una de sus figuras. En la ida por las semifinales de Copa Sudamericana, el Bulla consiguió un empate 2 a 2 agónico ante Lanús, aunque lamentando una preocupante lesión de Matías Sepúlveda.

El Tucu no pudo terminar el encuentro y debió abandonar la cancha en los 62′ minutos por molestias. La situación deja más que preocupado a Gustavo Álvarez y no sólo por la vuelta, sino que también por el Clásico Universitario ante Universidad Católica este fin de semana.

Si bien todavía resta conocer los resultados de los exámenes, fue el propio jugador quien encendió aún más las alarmas. Y es que tras el partido, lanzó una frase que deja en evidencia que las cosas no están para nada bien.

Matías Sepúlveda preocupa a la U para la vuelta con Lanús en Copa Sudamericana

La situación de Matías Sepúlveda tiene muy preocupada a la U. El Tucu nuevamente presentó problemas físicos que le impidieron seguir en la cancha y que ahora lo dejan en duda tanto para la vuelta como para el Clásico Universitario.

Matías Sepúlveda queda en duda para la vuelta entre la U y Lanús. Foto: Photosport.

El lateral ha sido uno de los pilares en el esquema de Gustavo Álvarez y su ausencia en un momento clave de la temporada puede pesar mucho. Y si bien la idea es cuidarlo para que pueda llegar, lo cierto es que las cosas no son muy buenas.

Así por lo menos quedó claro luego de que el propio Matías Sepúlveda se refiriera al respecto. Tras el partido, el Tucu sacó la voz y ante la consulta de cómo se encontraba, dejó una respuesta que preocupa mucho a los hinchas: “Mañana vamos a ver“.

Se espera que durante esta jornada el jugador se someta a los exámenes de rigor para conocer la gravedad de su molestia. Si el panorama no es bueno, puede quedar fuera del Clásico Universitario y así tratar de llegar a la vuelta con Lanús.

Si es que el lateral no llega, Gustavo Álvarez tendrá que apostar por los nombres que tiene para reemplazarlo. El más claro es Felipe Salomoni, aunque Antonio Díaz podría dar la sorpresa.

Matías Sepúlveda tiene a la U con el corazón en la mano luego de sus problemas físicos. El Tucu puede quedar al margen de la semana más importante del Bulla esta temporada, por lo que ruegan que sus molestias no sean tan graves como se anticipa.

¿Cuáles son los números de Matías Sepúlveda en la U esta temporada?

Con su actuación ante Lanús, Matías Sepúlveda alcanzó los 36 partidos oficiales con la U en la temporada 2025. En ellos ha aportado con 4 goles y 7 asistencias en los 2.807 minutos que lleva dentro del campo de juego.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

A la espera de conocer el resultado de los exámenes de Matías Sepúlveda, la U no para y ahora pone la mira en su próximo desafío en la Liga de Primera. Este domingo 26 de octubre a partir de las 12:30 horas el Bulla visita a Universidad Católica en el Clásico Universitario.

