Este jueves 23 de octubre la Universidad de Chile recibió a Lanús por una de las dos semifinales de la Copa Sudamericana 2025. Los azules recibieron en esta jornada a los granates en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, eso significa una cosa y es que la revancha deberá ser en Argentina con los dirigidos por Mauricio Pellegrino jugando como local.

Así es, porque tal como sucedió en las llaves ante Guaraní e Independiente de Avellaneda, la U de Gustavo Álvarez inició esta ronda jugando como locales, para posteriormente cerrar la serie como visitante, esta vez en Argentina y en específicamente en el estadio “Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez”. Es en ese contexto que te invitamos a conocer todos los detalles del encuentro de vuelta.

¿Cuándo se juega la revancha entre la U y Lanús?

Tal como la otra semifinal de la Copa Sudamericana. Lanús recibirá a la Universidad de Chile en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez la semana próxima, específicamente el jueves 30 de octubre a partir de las 19:00 horas de Chile. (Misma hora de Argentina)

Fecha clave que definirá a uno de los dos finalistas del certamen continental y qué ojo, porque al igual que en las rondas previas, es que si hay igualdad en el marcador al termino de los 180 minutos reglamentarios, el ganador se definirá mediante tanda de lanzamientos desde el punto penal y NO habrá tiempo extra, ni gol de visitante.

¿CHV, DirecTV o ESPN? Qué canal transmite la vuelta entre Lanús y la U

Tal y como ha ocurrido en este encuentro del jueves 23 de octubre, el partido entre la Universidad de Chile y Lanús en Argentina NO irá por TV abierta y será nuevamente transmitido por las señales de ESPN y DSports en televisión , además de las plataformas Disney+ en su plan Estándar y DGO por straming.

La U visitará a Lanús el próximo 30 de octubre por la vuelta de semifinales de la Copa Sudamericana. (Foto: Andres Pina/Photosport)

