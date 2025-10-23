Universidad de Chile saltará a la cancha del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos este jueves para enfrentar a Lanús de Argentina por el enfrentamiento de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Gran encuentro que puede ser crucial para el encuentro de vuelta en tierras argentinas y que, por tanto, el arbitraje toma un gran valor.

Es en ese contexto donde se dio a conocer qué el árbitro designado para dirigir a azules y granates es el brasileño, Anderson Daronco, reconocido colegiado y que será acompañado por un equipo arbitral íntegramente brasileño.

Anderson Daronco dirigió a la Universidad de Chile en el duelo de ida de octavos ante Independiente. (Foto: Pepe Alvujar/Photosport)

Daronco, conocido por su gran musculatura, es uno de los nombres más experimentados de Conmebol, polémico, pero a su vez con bastante experiencia internacional, dirigiendo no solo duelos en el Brasileirao y Copa de Brasil, también en Eliminatorias Sudamericanas, Copa América y los dos torneos de clubes Conmebol; Libertadores y Sudamericana, además de formar parte del panel FIFA desde 2015.

ver también U. de Chile vs. Lanús: Horario y qué canal transmite la semifinal ida de Copa Sudamericana

Junto a Daronco, estarán presentes los siguientes árbitros cumpliendo distintas labores:

Cargo Nombre País Árbitro Anderson Daronco Brasil Asistente 1 Danilo Manis Brasil Asistente 2 Bruno Boschilia Brasil Cuarto árbitro Rafael Klein Brasil VAR Rodolpho Toski Brasil AVAR 1 Pablo Goncalves Brasil AVAR 2 Rodrigo Correa Brasil Asesor de Árbitros Leandro Vuaden Brasil Quality Manager Ednilson Corona Brasil

Publicidad

Publicidad

Historial de Anderson Daronco con U. de Chile y Lanús:

El brasileño ha tenido pocas experiencias dirigiendo duelos de la U en su carrera. En específico, el nacido en Santa María (Río Grande do Sul) ha dirigido a los azules en solo dos oportunidades en sus más de 650 partidos como profesional.

El primero fue el año 2019 ante Melgar de Perú por Copa Libertadores y recientemente frente a Independiente de Avellaneda por los octavos de final de ida de la Copa Sudamericana, obteniendo los siguientes resultados:

Melgar 1-0 U. de Chile por la segunda ronda ida de la Copa Libertadores 2019.

por la segunda ronda ida de la Copa Libertadores 2019. U. de Chile 1-0 Independiente por los octavos de final ida de Copa Sudamericana 2025.

Publicidad

Publicidad

Con Lanús, en tanto, Daronco solamente los ha dirigido una vez y ocurrió el 2018 en la derrota de los trasandinos como visitantes frente a Sporting Cristal por 2-1 en un duelo correspondiente a la primera ronda de la Copa Sudamericana 2018.