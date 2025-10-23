Es tendencia:
Copa Sudamericana

¿Quién es el árbitro del partido U. de Chile vs. Lanús HOY por Copa Sudamericana?

Se trata del brasileño, Anderson Daronco, quien dirigió a los azules en dos oportunidades en su carrera, la última ante Independiente este 2025.

Por Franco Abatte

Anderson Daronco será el árbitro que este jueves dirigirá el duelo entre la U y Lanús.
Anderson Daronco será el árbitro que este jueves dirigirá el duelo entre la U y Lanús.

Universidad de Chile saltará a la cancha del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos este jueves para enfrentar a Lanús de Argentina por el enfrentamiento de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Gran encuentro que puede ser crucial para el encuentro de vuelta en tierras argentinas y que, por tanto, el arbitraje toma un gran valor.

Es en ese contexto donde se dio a conocer qué el árbitro designado para dirigir a azules y granates es el brasileño, Anderson Daronco, reconocido colegiado y que será acompañado por un equipo arbitral íntegramente brasileño.

Anderson Daronco dirigió a la Universidad de Chile en el duelo de ida de octavos ante Independiente. (Foto: Pepe Alvujar/Photosport)

Daronco, conocido por su gran musculatura, es uno de los nombres más experimentados de Conmebol, polémico, pero a su vez con bastante experiencia internacional, dirigiendo no solo duelos en el Brasileirao y Copa de Brasil, también en Eliminatorias Sudamericanas, Copa América y los dos torneos de clubes Conmebol; Libertadores y Sudamericana, además de formar parte del panel FIFA desde 2015.

U. de Chile vs. Lanús: Horario y qué canal transmite la semifinal ida de Copa Sudamericana

Junto a Daronco, estarán presentes los siguientes árbitros cumpliendo distintas labores:

CargoNombrePaís
ÁrbitroAnderson DaroncoBrasil
Asistente 1Danilo ManisBrasil
Asistente 2Bruno BoschiliaBrasil
Cuarto árbitroRafael KleinBrasil
VARRodolpho ToskiBrasil
AVAR 1Pablo GoncalvesBrasil
AVAR 2Rodrigo CorreaBrasil
Asesor de ÁrbitrosLeandro VuadenBrasil
Quality ManagerEdnilson CoronaBrasil
Historial de Anderson Daronco con U. de Chile y Lanús:

El brasileño ha tenido pocas experiencias dirigiendo duelos de la U en su carrera. En específico, el nacido en Santa María (Río Grande do Sul) ha dirigido a los azules en solo dos oportunidades en sus más de 650 partidos como profesional.

El primero fue el año 2019 ante Melgar de Perú por Copa Libertadores y recientemente frente a Independiente de Avellaneda por los octavos de final de ida de la Copa Sudamericana, obteniendo los siguientes resultados:

  • Melgar 1-0 U. de Chile por la segunda ronda ida de la Copa Libertadores 2019.
  • U. de Chile 1-0 Independiente por los octavos de final ida de Copa Sudamericana 2025.
Con Lanús, en tanto, Daronco solamente los ha dirigido una vez y ocurrió el 2018 en la derrota de los trasandinos como visitantes frente a Sporting Cristal por 2-1 en un duelo correspondiente a la primera ronda de la Copa Sudamericana 2018.

