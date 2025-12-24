Es tendencia:
Movidas 2026: Las nuevas exigencias de Independiente para cerrar millonaria venta de Felipe Loyola

El seleccionado nacional sigue en la órbita del cuadro brasileño y ahora todo depende si acepte las condiciones que pide el cuadro trasandino.

Por Felipe Pavez Farías

Loyola está a detalles de firmar por Santos
Loyola está a detalles de firmar por Santos

Felipe Loyola enfrenta días claves antes del cierre del 2025. El seleccionado nacional está en la vitrina de ventas y desde Independiente quieren hacer caja con el volante. Por lo mismo, tiene suma urgencia abrochar lo antes posible su salida a Brasil. 

En primera instancia se fijó una cifra de ocho millones de dólares por la salida del formado en Colo Colo. Por lo que todo apuntaba a una salida a Europa y hasta se indicó desde el Rojo que el Bayern Múnich lo tenía en carpeta. Pero nada de ello ocurrió. 

Con el paso del tiempo, los intereses se fueron diluyendo. Por lo que existe preocupación en la dirigencia del cuadro trasandino ya que quieren hacer caja con la venta de Loyola. Así las cosas, Santos se metió de lleno y presentó una importante oferta, aunque menor a lo que exigió el Rey de Copas. 

Nueva oferta por Felipe Loyola

El tema es que ahora se informó que Independiente presentó una contraoferta por el ex Huachipato. Por lo que se enfatiza que quieren realizar una venta del jugador sí o sí antes de final del 2025

Ahora la nueva propuesta acepta los seis millones de dólares que propuso Santos. Por lo que se bajaron dos palitos que era la primera idea del Rojo. 

Loyola está a detalles de jugar en el Santos de Neymar
Según los últimos reportes el gran cambio es que dicho monto por el 80% de Loyola sea netos y así evitar todo tipo de descuentos e impuestos. 

Tras bajar el monto inicial, también se propuso que sean menos cuotas el sistema de pago. Ahora todo queda en manos de Peixe para cerrar la llegada del chileno. Mientras esto se negocia, ya se informó que Santos acordó hasta el sueldo con Loyola, por lo que se esperan novedades antes del cierre de año. 

