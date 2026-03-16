Mario Salas es un nombre que suele sonar en bancas del fútbol chileno y esta vez no es la excepción. El DT viene de dirigir en 2025 a Deportes Temuco, donde no terminó la temporada tras terrible campaña peleando el descenso.

Por eso, el Comandante podría tener su revancha en la Primera B, donde otra banca de popular club está disponible. Se trata de Rangers de Talca, club que viene de finalizar el vínculo con Erwin Durán.

Los piducanos perdieron el Clásico contra Curicó Unido y son colistas del torneo, con un punto en cuatro duelos. Según el medio Primera B Chile, Salas es la carta más cercana que busca la dirigencia rojinegra.

Los candidatos que le pelan la banca a Mario Salas

Mario Salas es el DT que busca Rangers de Talca para reemplazar a Erwin Durán. Sin embargo, hay otros populares nombres en la lista, los cuales también dirigieron en el fútbol chileno el año pasado.

Mario Salas y su magro paso por Temuco /Photosport

“Entre los candidatos asoman Mario Salas, Miguel Ramírez y Jaime Vera”, aseguró el citado medio. Eso sí, el ex Deportes Temuco y bicampeón con U Católica tendría ventaja para arribar al Maule.

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Eso, ya que el Comandante “estaría en la pole position para sentarse en el banco de los rojinegros”. El año pasado arribó como DT estrella a Temuco, pero su ciclo terminó con polémica salida tras la mala campaña.

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Mario Salas ha dirigido clubes como Huachipato, Barnechea, U Católica y también Magallanes, en una extensa carrera por el fútbol chileno que hoy podría tener un nuevo club en su lista. Ahora Rangers tendrá la pelota para hacer la oferta.

En síntesis:

Crisis profunda: El equipo de Rangers es colista absoluto de la Primera B con apenas 1 punto de 12 posibles.

El equipo de Rangers es de la Primera B con apenas 1 punto de 12 posibles. El factor “Comandante”: A pesar de su reciente mal paso por el “Pije”, la dirigencia valora su experiencia ganadora. Está en la “pole position” por encima de otros nombres de peso.

A pesar de su reciente mal paso por el “Pije”, la dirigencia valora su experiencia ganadora. Está en la por encima de otros nombres de peso. La competencia: No la tiene fácil, ya que en la lista también figuran Miguel Ramírez y Jaime Vera.

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