El DT de los Bravos del Morro insistió en este cruce que tuvo con el preparador de arqueros, a quien conoció en el cuadro ariqueño. "Lo tenían apartado", le dijo un exjugador del club a este medio.

El entrenador de San Marcos de Arica trató la conducta de Jaime Caro, preparador de arqueros de Deportes Temuco, como “de bajo nivel y rara calaña”. Iván Sandrock se sumó a la acusación que hizo el club y describió la agresión del otrora golero de los Bravos del Morro.

Por cierto, el portal Primera B Chile difundió el video del momento en que Caro le da un golpe en el pecho a Sandrock. Y a través de su cuenta de Instagram, el estratego de los Bravos del Morro insistió. “Es más fácil pillar a un mentiroso que un ladrón”, escribió el DT.

“Mi saludo a la banca de Temuco fue sincero. Suponía que tenía amigos ahí. Otra vez decepcionado”, agregó Iván Sandrock, quien en la declaración pospartido había dado a entender que había algo pendiente entre Caro y San Marcos de Arica.

Según pudo saber RedGol, cuando el actual preparador de arqueros del staff técnico de Arturo Sanhueza en el Indio Pije trabajaba en el comando de Germán Cavalieri, hubo una relación tirante entre ellos. En aquel entonces, Sandrock era el ayudante del DT argentino.

Cavalieri dejó de ser el DT y asumió como gerente deportivo. Y de entrenador quedó Iván Sandrock. (Andy Manzanares/Photosport).

“Lo tenían apartado”, le contó a este medio un jugador que militó en los Bravos del Morro durante la campaña pasada. Evidentemente, esa situación le quedó grabada a Caro, quien en septiembre de 2025 fue confirmado en el cuadro de la región de la Araucanía como colaborador del Rey Arturo.

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