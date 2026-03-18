Luego del paso que tuvo el delantero uruguayo Marcos Camarda por San Marcos de Arica, el ariete recaló en Santiago Wanderers. Fueron dos las temporadas en los Bravos del Morro, de donde reconoce haber salido con una espinita, como reza uno de los tantos clichés en torno al fútbol.

Precisamente en la 4° fecha de la Primera B, el cuadro ariqueño recibió al Decano en un partido que terminó 0-0. Camarda jugó los 90 minutos en el estadio Carlos Dittborn. Luego del punto que sumaron los caturros, el charrúa de 25 años conversó con Primera B Chile.

Reveló detalles de su salida de San Marcos, donde anotó 21 goles en 64 partidos. “Estoy acá, me siento muy feliz, llegué a un equipo donde quiero estar. De Arica no me llamó nadie, se hablaron muchas cosas. Muchas no se saben cuando fui a Uruguay, a la vuelta me bajé el sueldo”, dijo Camarda, quien en su minuto fue un fichaje del Granada de España.

Marcos Camarda por San Marcos de Arica vs Rangers. Hoy juega en Wanderers. (Jose Robles/Photosport).

“No me gusta que se digan estas cosas porque dañan mi imagen. Cuando volví a Arica vine con el sueldo más bajo y cuando me fui, nadie me llamó al club. No me fui molesto, me entregué al 100. Sí un poco dolido futbolísticamente, pero me fui tranquilo porque di todo y siempre fui buena persona”, aseguró el ariete, quien también jugó en River Plate y Deportivo Maldonado en Uruguay.

Marcos Camarda aguanta la marca de Brayams Viveros. (Manuel Lema/Aton Chile).

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Por el momento, Marcos Camarda ha aportado un gol y una asistencia al cabo de seis duelos disputados en Wanderers, donde es dirigido por su compatriota Francisco Palladino.

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Marcos Camarda se enfoca en Wanderers y cierra el capítulo con San Marcos de Arica

Marcos Camarda sabe que su presente es Wanderers y se enfoca netamente en eso, aunque también le consultaron por una dirección dirigencial que tomó San Marcos de Arica. El entrenador de la temporada 2025, Germán Cavalieri, quedó como gerente deportivo.

Y de director técnico, quedó Iván Sandrock. “Está bien, se hicieron las cosas bien el año pasado y creo que se lo merecen. Lo habrán hablado con don David. Bien por ellos”, manifestó Camarda, quien ya suma seis partidos en su etapa por el Decano.

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Germán Cavalieri sigue en San Marcos, pero no como DT. (Jose Robles/Photosport).

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Revisa el compacto del empate 0-0 entre Wanderers y los Bravos

Así va la tabla de posiciones en la Primera B 2026

Tanto San Marcos de Arica como Santiago Wanderers tuvieron un inicio peor de lo esperado en la Primera B.

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