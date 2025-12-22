Fue uno de los mejores extranjeros de la temporada en Argentina. Felipe Loyola la rompió en Independiente de Avellaneda y es por eso que era cosa de tiempo para que vinieran a preguntar por él desde el extranjero.

En esta ocasión, la bombita la revelaron desde el otro lado de la Cordillera: el Santos es el que está interesado con llevarse al chileno. El club brasileño tiene millones de sobra para levantarle Pipe Loyola al Rojo.

Pero, para ello, faltaba oferta formal y conversaciones serias. Eso es lo que viene de pasar en estos días y ya es un hecho casi incontestable que Felipe Loyola tiene altas probabilidades de recalar en Brasil.

ver también La millonaria oferta que presentan por Felipe Loyola: gigante de Brasil lo quiere en sus filas

Interés real por Loyola

No solamente se habrían quedado en palabra. El Santos ya habría puesto el dinero sobre la mesa y ya hay una oferta formal por el chileno, que podría partir a jugar el Brasileirao, codo a codo con Neymar.

Santos pretende adquirir un alto porcentaje de Felipe Loyola, siendo Independiente de Avellaneda dueño de tan sólo el 50%. Por ello, podría extenderse la oferta a Huachipato, dueño del resto.

Lo cierto es que, tal como informó Uriel Iugt, el chileno tiene avances. “Santos envió una oferta formal por Felipe Loyola. Es para adquirir un alto porcentaje del pase. Independiente ya la está analizando”, escribió el periodista.

Publicidad

Publicidad

Felipe Loyola es pretendido desde Brasil | Getty Images

¿Cuántos millones ofrecen por Felipe Loyola?

Según el periodista Matías Martínez, de radio La Red de Argentina, el cuadro brasileño “ofertó una cifra de 6 millones de dólares por el 80% del pase”.