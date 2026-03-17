Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Champions League

Chelsea recibe al PSG por la vuelta de los octavos de Champions League: Horario y TV

Conoce todos los detalles del encuentro que este martes se juega por la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
Chlesea y PSG se vuelven a ver las caras por la UEFA Champions League.
Este martes regresa el fútbol de primer nivel con los partidos de revancha de los octavos de final de la UEFA Champions League. Entre los grandes encuentros de esta jornada, nos encontramos con un partidazo animado por el Chelsea de Inglaterra y el PSG francés.

Gran encuentro a disputarse en Stamford Bridge, que tiene como principales favoritos a los galos, quienes de la mano de Luis Enrique propinaron un contundente 5-2 en el encuentro de ida.

ver también

Así, con un pie y medio en cuartos de final, los franceses viajan a Inglaterra para medirse a un conjunto ‘Blue’ que quiere dar el batacazo de la jornada. Conoce todos los detalles de este partido a continuación en RedGol.

¿A qué hora juega Chelsea vs. PSG por Champions?

Chelsea recibe la visita del Paris Saint-Germain este martes 17 de marzo a partir de las 17:00 horas de Chile en Stamford Bridge por los octavos de final de la UEFA Champions League.

¿Dónde ver por TV y ONLINE al Chelsea contra PSG?

El partido por los octavos de final vuelta de la UEFA Champions League lo podrás ver por TV, a través de la señal de ESPN Premium, en los siguientes canales, según tu cableoperador: 

ESPN Premium
VTR: 166 (SD) – 860 (HD)
DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)
ENTEL: 241 (HD)*
CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)
GTD/TELSUR: 70 (SD)
MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)
TU VES: 522 (HD)
ZAPPING: 100 (HD)*

Además, podrás ver completamente EN VIVO y de forma ONLINE si estás suscrito al plan Premium de la plataforma de streaming, Disney+.

Probables formaciones:

  • Chelsea: Robert Sánchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; James, Moises Caicedo; Cole Palmer, Enzo Fernández, Pedro Neto; João Pedro.
  • PSG: Matvéi Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Khvicha Kvaratskhelia, Ousmané Dembélé, Bradley Barcola.

Programación octavos de final vuelta

FechaPartidoHora (CHI/ARG/URU)Hora (COL/ECU/PER)Hora (MEX)
Martes 17 de marzoSporting CP vs. Bodo/Glimt14:4512:4511:45
Martes 17 de marzoArsenal vs. Bayer Leverkusen17:0015:0014:00
Martes 17 de marzoChelsea vs. Paris Saint-Germain17:0015:0014:00
Martes 17 de marzoManchester City vs. Real Madrid17:0015:0014:00
Miércoles 18 de marzoBarcelona vs. Newcastle United14:4512:4511:45
Miércoles 18 de marzoBayern Munich vs. Atalanta17:0015:0014:00
Miércoles 18 de marzoLiverpool vs. Galatasaray17:0015:0014:00
Miércoles 18 de marzoTottenham vs. Atlético Madrid17:0015:0014:00
Lee también
COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo