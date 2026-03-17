Este martes regresa el fútbol de primer nivel con los partidos de revancha de los octavos de final de la UEFA Champions League. Entre los grandes encuentros de esta jornada, nos encontramos con un partidazo animado por el Chelsea de Inglaterra y el PSG francés.
Gran encuentro a disputarse en Stamford Bridge, que tiene como principales favoritos a los galos, quienes de la mano de Luis Enrique propinaron un contundente 5-2 en el encuentro de ida.
Así, con un pie y medio en cuartos de final, los franceses viajan a Inglaterra para medirse a un conjunto ‘Blue’ que quiere dar el batacazo de la jornada. Conoce todos los detalles de este partido a continuación en RedGol.
¿A qué hora juega Chelsea vs. PSG por Champions?
Chelsea recibe la visita del Paris Saint-Germain este martes 17 de marzo a partir de las 17:00 horas de Chile en Stamford Bridge por los octavos de final de la UEFA Champions League.
¿Dónde ver por TV y ONLINE al Chelsea contra PSG?
El partido por los octavos de final vuelta de la UEFA Champions League lo podrás ver por TV, a través de la señal de ESPN Premium, en los siguientes canales, según tu cableoperador:
ESPN Premium
VTR: 166 (SD) – 860 (HD)
DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)
ENTEL: 241 (HD)*
CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)
GTD/TELSUR: 70 (SD)
MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)
TU VES: 522 (HD)
ZAPPING: 100 (HD)*
Además, podrás ver completamente EN VIVO y de forma ONLINE si estás suscrito al plan Premium de la plataforma de streaming, Disney+.
Probables formaciones:
- Chelsea: Robert Sánchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; James, Moises Caicedo; Cole Palmer, Enzo Fernández, Pedro Neto; João Pedro.
- PSG: Matvéi Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Khvicha Kvaratskhelia, Ousmané Dembélé, Bradley Barcola.
Programación octavos de final vuelta
|Fecha
|Partido
|Hora (CHI/ARG/URU)
|Hora (COL/ECU/PER)
|Hora (MEX)
|Martes 17 de marzo
|Sporting CP vs. Bodo/Glimt
|14:45
|12:45
|11:45
|Martes 17 de marzo
|Arsenal vs. Bayer Leverkusen
|17:00
|15:00
|14:00
|Martes 17 de marzo
|Chelsea vs. Paris Saint-Germain
|17:00
|15:00
|14:00
|Martes 17 de marzo
|Manchester City vs. Real Madrid
|17:00
|15:00
|14:00
|Miércoles 18 de marzo
|Barcelona vs. Newcastle United
|14:45
|12:45
|11:45
|Miércoles 18 de marzo
|Bayern Munich vs. Atalanta
|17:00
|15:00
|14:00
|Miércoles 18 de marzo
|Liverpool vs. Galatasaray
|17:00
|15:00
|14:00
|Miércoles 18 de marzo
|Tottenham vs. Atlético Madrid
|17:00
|15:00
|14:00