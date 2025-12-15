Un escenario con quita de puntos y una larga racha sin goles: las apuestas para el partido de Ben Brereton Díaz

El delantero chileno enfrenta a Sheffield Wednesday con el Derby County y estas son las apuestas destacadas del encuentro.

Este lunes 15 de diciembre, el Derby County de Ben Brereton Díaz se medirá ante Sheffield Wednesday por la fecha 21 del Championship 2025/26, la segunda división del fútbol inglés.

El equipo del delantero chileno se ubica en la decimosexta posición con 27 puntos, y una victoria podría impulsarlo hasta el duodécimo lugar. Su rival, en cambio, ocupa el fondo de la tabla con -9 unidades y parece prácticamente condenado al descenso, luego de la quita de puntos sufrida por deudas y problemas administrativos.

En este contexto, Brereton Díaz buscará cortar su racha sin goles en el certamen. A continuación, repasamos sus estadísticas recientes y las cuotas que ofrecen las apuestas para sus remates y posibles anotaciones.

Apuestas a Ben Brereton Díaz en Sheffield vs Derby County

Anotará en cualquier momento 4.00 +1 remate 1.11 +1 remate a puerta 1.72

La racha sin goles de Brereton Díaz

Ben Brereton Díaz arrastra 12 partidos sin anotar en el Championship. Su último gol fue en la visita a Wrexham, por la jornada 7, y además es su única conquista en la temporada con el club. El delantero había disputado dos encuentros de la EFL Cup con Southampton al inicio de la campaña, pero posteriormente fue cedido a Derby County.

Su último tanto a nivel oficial lo convirtió con la Selección Chilena, en el triunfo por 2-0 frente a Rusia.

En términos históricos, acumula 58 goles en 245 partidos en la segunda división inglesa. Además, enfrentó en ocho ocasiones a Sheffield Wednesday y nunca logró marcarle.

Anotará en cualquier momento – 4.00 en bet365

Los intentos del chileno

El delantero chileno suma 21 intentos en 17 juegos esta temporada. Disparó dos veces en la EFL Cup con el Southampton y 19 con el Derby County en el Championship.

Remates de Ben Brereton Díaz: 1+ – 1.11 en bet365

Los tiros a puerta de Brereton Díaz

De esos 21 intentos, solo seis se dirigieron a puerta. Todos fueron con la camiseta del Derby en el torneo de segunda división inglesa.

Remates a puerta de Ben Brereton Díaz: 1+ – 1.72 en bet365

Cuotas en Sheffield Wednesday vs Derby County

Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas en el momento de la publicación y están sujetas a cambios.