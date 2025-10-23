Universidad de Chile había celebrado el tener el plantel completo para la llave ante Lanús, por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, que comienzan esta noche en el Estadio Nacional.

Pero con el correr de los días los azules fueron lamentando ausencias, siendo la primera la de Nicolás Fernández, quien presenta un desgarro y quedó marginado del choque ante los argentinos.

Cuando parecía ser la única ausencia del plantel que dirige el técnico Gustavo Álvarez, ahora tuvo que lamentar una baja de última hora que sacude al plantel de la U a poco tiempo de comenzar el partido.

Se trata de Rodrigo Contreras, el delantero que iba a ser alternativa en los azules, quien se suma a la lista de marginados para el compromiso ante el cuadro granate en el Nacional.

Rodrigo Contreras se suma a Nicolás Fernández como baja en U de Chile. Foto: Andrés Pina/Photosport

¿Por qué Rodrigo Contreras es baja en U de Chile vs Lanús?

Según pudo confirmar el medio Emisora Bullanguera, Universidad de Chile tiene un nuevo descartado para enfrentar a Lanús por la primera de las semifinales de la Copa Sudamericana.

“Rodrigo Contreras quedó descartado para jugar esta noche ante el cuadro granate por el torneo internacional”, explican en una primera instancia en su publicación.

“El delantero argentino sufrió una contractura en la pierna izquierda, lo que le impide ser alternativa para el técnico Gustavo Álvarez”, donde se suma a la lista de descartados.

Con esto, según el mismo medio, resta saber si podrá ser alternativa para el Clásico Universitario y la revancha ante el mismo Lanús en Buenos Aires, programada para el próximo jueves.

