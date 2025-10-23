Lanús vive una tranquila previa para su encuentro de esta tarde contra Universidad de Chile, por la primera de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Luego de pasar una grata noche en el hotel, donde no fueron molestados con fuegos artificiales ni hinchas en su búnker de concentración, los dirigidos por el técnico Maurici Pellegrino decidieron abandonar su encierro.

Fue el periodista de Sintonía Granate, David Caruso, quien hizo un seguimiento de de los movimientos que realizó el cuadro argentino en la mañana en Santiago, donde salieron a caminar.

Liderados por Carlos Izquierdoz, los jugadores caminaron desde el hotel hasta el Parque Bicentenario, de manera de estirar las piernas y aprovechar que pase el tiempo antes de salir al Estadio Nacional.

Mauricio Pellegrino también salió a recorrer la zona aledaña al hotel de concentración en Chile. Foto: Sintonía Granate / David Caruso.

ver también Pronósticos Universidad de Chile vs Lanús: partido decisivo rumbo a la gran final de la Sudamericana

Tranquilidad en la concentración de Lanús

Fue pasada las 10 de la mañana donde los jugadores de Lanús decidió dejar la concentración en el barrio alto de Santiago, para decidir ir a dar una vuelta todos juntos como plantel.

Publicidad

Publicidad

Luciendo la indumentaria del cuadro granate, todos los miembros del equipo salieron a caminar por el sector del Parque Bicentenario, donde con mucha tranquilidad pudieron recorrer la zona.

En ese sentido, el medio citado hizo una transmisión del momento, donde destacaron la tranquilidad del lugar, además que los jugadores no fueron molestados durante la noche en el hotel de concentración.

Incluso una de las figuras del equipo, Lautaro Acosta, molestó al periodista por sus zapatillas, porque tenían color verde, lo que identifica a su archirrival en Argentina, Banfield, donde lo molestaban que se fuera a comprar unas nuevas.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Quién es favorito en Universidad de Chile vs Lanús? Historia y antecedentes en la Sudamericana

Revisa el video del paseo de Lanús por Santiago: