Final sufrido, de gol agónico y caliente entre Universidad de Chile y Lanús, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, a puertas cerradas en el Estadio Nacional. Fue empate 2-2 con un postrero penal de un Charles Aránguiz que no falla.

Lanús ya había demostrado toda su molestia a los 90’+4, restando sólo segundos de los cinco minutos que se habían otorgado de descuentos. Los argentinos alegaron eufóricos el penal cobrado por el árbitro brasileño, Anderson Daronco.

Tras el gol del empate y el final del partido, hubo un amago de gresca en el sector de las bancas, pero no fue el único incidente. En la mitad de cancha, el delantero de la U, Leandro Fernández, y el arquero granate, Nahuel Losada, protagonizaron una sabrosa discusión que subió de temperatura.

Fernández lo fue a buscar y algo le dijo, generando la reacción del arquero, quien elevó la voz y alejaba al de la U con el antebrazo.

ver también No se vio en TV: la fuerte pelea que marcó el final del sufrido empate entre la U y Lanús

¿Losada seguía molesto por el grito de un pasapelotas?

“Alguien detrás del arco le dijo algo, aparentemente alguien detrás del arco le dijo algo al arquero“, explicaban en la transmisión de ESPN Argentina por la calentura de Losada.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

El mismo medio compartió la escena publicando que “luego del agónico empate entre la U. de Chile y Lanús, Leandro Fernández y Nahuel Losada protagonizaron un picante cara a cara“.

Por suerte para ambos equipos el incidente no pasó a más y los jugadores fueron separados por miembros de ambos planteles, aunque se volverán a ver en la revancha.

ver también La humildad de Charles Aránguiz tras darle el importante empate a U de Chile contra Lanús: “Tuve un poco…”

Universidad de Chile enfrentará a Universidad Católica este domingo por la Liga de Primera. La revancha entre la U y Lanús se jugará el próximo jueves 30 de octubre en Argentina.

Publicidad