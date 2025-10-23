Universidad de Chile se equivocó y sufrió, pero arregló el entuerto para seguir con opciones ante Lanús, por la ida de la semifinal de Copa Sudamericana, a puertas cerradas y sin hinchas por castigo de la Conmebol en el Estadio Nacional.

La U partió en desventaja de 0-2, pero en el segundo tiempo logró remar desde atrás para conseguir el agónico empate, mediante el gol de Lucas Di Yorio y el penal a los 90’+8 de un notable Charles Aránguiz.

El ídolo azul tomó el balón para ponerlo en el punto penal para seguir y sumando su notable marca desde los doce pasos. El Príncipe no falla.

“Tuve un poco de suerte para ayudar al equipo y marcar el empate. Costó mucho por el marcador que teníamos“, dijo humilde el mediocampista y capitán del Chuncho ante Lanús a la transmisión oficial.

La diferencia entre el primer y segundo tiempo de la U

Más allá de los errores de la primera fracción, Charles agregó que “destaco lo que hicimos en el segundo tiempo, fuimos más ordenados y concretamos las que tuvimos“.

Por último Aránguiz cerró con la crítica de que “el partido fue bueno para nosotros, pero en el primer tiempo cometidos errores que en el segundo no“.

Ahora la U no tiene tiempo para descansar: este domingo 26 visita a Universidad Católica en el Clásico Universitario por la Liga de Primera. El jueves 30 afrontará la revancha ante Lanús en Argentina, por el paso a la final de la Sudamericana.

Cualquier triunfo clasifica a los azules y cualquier empate obligará a definir el paso mediante tanda de penales. Por el otro lado pelean Independiente del Valle y Atlético Mineiro.

