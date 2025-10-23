El salvador de la U desafía a Lanús en revancha de Copa Sudamericana: “Vamos a ganar allá”

Universidad de Chile logró una remontada épica en Copa Sudamericana. El elenco de Gustavo Álvarez logró el empate en el cierre del partido ante Lanús y ahora deja el 2-2 con todas las fichas puestas en la revancha.

Lo que recalcó una de las figuras del Romántico Viajero como Gabriel Castellón. El portero fue determinante en la remontada azul y con rutilante tapadón mantuvo en el partido a la U hasta el final.

“No nos vamos conformes, cometemos errores que pudimos haber evitado. Dejamos la llave abierta y ahora vamos a ganar allá, y quedarnos con la llave”, recalcó de entrada en conversación con ESPN.

El ex Santiago Wanderers y Huachipato reconoció que hubo errores que pudieron costar caro. Pero recalcó que en Buenos Aires darán el batacazo.

La tapada de Gabriel Castellón que mantiene con vida a la U en Copa Sudamericana

“Tuvimos dos detalles en el primer tiempo y ellos tuvieron la capacidad de marcar. Pero el equipo mejoró y siguió insistiendo en el arco rival. Logramos empatar y seguir con la llave abierta”, complementó el candado azul.

¿Cuándo es la revancha de la U ante Lanús?

El partido de vuelta entre Universidad de Chile y Lanús está programado para el 30 de octubre en el Estadio La Fortaleza en Buenos Aires. El encuentro está fijado para las 19:00 horas. Cabe consignar que el marcador es 2-2 y de mantenerse, se definirá al ganador por tanda de penales.