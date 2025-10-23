Es tendencia:
Copa sudamericana

El salvador de la U desafía a Lanús en revancha de Copa Sudamericana: “Vamos a ganar allá”

Gabriel Castellón recalcó que con la remontada en el Estadio Nacional, ahora tienen la llave abierta para dar el batacazo en Argentina.

Por Felipe Pavez Farías

Universidad de Chile logró una remontada épica en Copa Sudamericana. El elenco de Gustavo Álvarez logró el empate en el cierre del partido ante Lanús y ahora deja el 2-2 con todas las fichas puestas en la revancha. 

Lo que recalcó una de las figuras del Romántico Viajero como Gabriel Castellón. El portero fue determinante en la remontada azul y con rutilante tapadón mantuvo en el partido a la U hasta el final. 

No nos vamos conformes, cometemos errores que pudimos haber evitado. Dejamos la llave abierta y ahora vamos a ganar allá, y quedarnos con la llave”, recalcó de entrada en conversación con ESPN. 

El ex Santiago Wanderers y Huachipato reconoció que hubo errores que pudieron costar caro. Pero recalcó que en Buenos Aires darán el batacazo. 

Tuvimos dos detalles en el primer tiempo y ellos tuvieron la capacidad de marcar. Pero el equipo mejoró y siguió insistiendo en el arco rival. Logramos empatar y seguir con la llave abierta”, complementó el candado azul. 

¿Cuándo es la revancha de la U ante Lanús?

El partido de vuelta entre Universidad de Chile y Lanús está programado para el 30 de octubre en el Estadio La Fortaleza en Buenos Aires. El encuentro está fijado para las 19:00 horas. Cabe consignar que el marcador es 2-2 y de mantenerse, se definirá al ganador por tanda de penales. 

