“¿No van a cambiar?”: Figura de Lanús realiza grave denuncia contra Universidad de Chile

Universidad de Chile se mide ante Lanús por el partido de ida en Copa Sudamericana. Azules y granates disputan la semifinal con el objetivo de llegar hasta la definición y alcanzar la gloria máxima en el continente.

Sin embargo, el partido en el Estadio Nacional suma un nuevo condimento por los hechos de violencia registrados en las afueras del recinto de Ñuñoa. Esto porque el bus del cuadro dirigido por Mauricio Pellegrino fue apedreado en su recorrido hasta el recinto deportivo.

Lo que fue denunciado por uno de sus máximos referentes como Toto Salvio. “Así nos reciben los hinchas locales. No cambiamos más, no mejoramos más, lamentable!!”, indicó el mensaje del delantero en su Instagram. En las imágenes se aprecia como una piedra rompió el video del bus y terminó en el pasillo del vehículo.

Pero tras ello dejó una potente reflexión en alusión a la violencia que sufrieron en su llegada al Nacional. “Hasta que no maten un jugador, no van a cambiar??”, lamentó el jugador trasandino. El mensaje lo viralizó el plantel de Lanús y superó el millón de visualizaciones. Lo que además reavivó la rivalidad, tras lo ocurrido con Independiente en octavos de final.

Según pudo averiguar Redgol, este lamentable hecho fue reportado por el comisario de Conmebol. Incluso la comitiva de Lanús sumó registros de desmanes en el ingreso del bus de la U. Ante esto se activó el protocolo de seguridad y no se descartan nuevas sanciones para el Romántico Viajero.

¿Qué canal transmite a Universidad de Chile hoy?

Universidad de Chile se mide este jueves a las 19:00 horas ante Lanús en el Estadio Nacional. El encuentro será transmitido por ESPN y Directv. En está ocasión Chilevisión no emitirá el partido por señal abierta. Además estará disponible la opción vía streaming por Disney+ y DGO.