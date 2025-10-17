Por más de que el técnico Gustavo Álvarez lo defendió en más de una ocasión, y que posteó un mensaje en sus redes sociales donde afirmó estar “disfrutando siempre” de su paso por Universidad de Chile, el futuro del delantero Leandro Fernández está definido.

Luego de dos temporadas en las que el argentino fue fundamental para el cuadro azul con sus goles y su personalidad, el hecho de perder el puesto como titular y sus lesiones terminaron por relegarlo a un segundo plano, junto con que bajó ostensiblemente su nivel.

Más allá de los dimes y diretes respecto de si Fernández continuará su carrera en la U para 2026, Radio Cooperativa entregó dos informaciones claves para entender el futuro del delantero, donde lo concreto es que dejará el cuadro azul al terminar la temporada.

Lea Fernández dejará la U y tiene nuevo equipo para 2026

A pesar de que tiene contrato por toda la próxima campaña, la emisora dio a conocer que “en medio de una compleja temporada por una lesión que mermó sus minutos y su confianza, el delantero argentino maneja la idea de finalizar su contrato para volver a Argentina“.

En esa línea, Cooperativa asegura que tras dejar la U, Fernandez “tiene como prioridad volver a Argentina, específicamente a Defensa y Justicia“, equipo donde comenzó su carrera en 2010 y tuvo tres etapas, la última de ellas en 2014.

“Ese deseo allana la posibilidad de que el jugador deje el club dado que desde la institución también han sondeado la posibilidad de acabar con el vínculo”, finaliza el medio de comunicación sobre el futuro del hoy atacante de 34 años.

Los números de “Lea” con los azules

Desde su arribo a Universidad de Chile en enero del 2023, Leandro Fernández disputó hasta ahora un total de 92 encuentros con 6.433 minutos en cancha, en los que registra 30 goles y 22 asistencias, con 22 tarjetas amarillas y dos expulsiones. Ganó la Copa Chile 2024 y Supercopa 2025.