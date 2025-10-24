El plantel de U. de Chile y la charla al entretiempo que cambió todo: “Hablamos de…”

U. de Chile logró despertar a tiempo para rescatar un empate con Lanús en las semifinales de la Copa Sudamericana. Después de un desastroso primer tiempo, los azules igualaron gracias a los goles de Lucas Di Yorio y Charles Aránguiz, quien pateó un penal en los descuentos.

El Romántico Viajero mostró otra cara en el segundo tiempo, más aún con el ingreso de Di Yorio por Nicolás Guerra a los 61′. El centrodelantero descontó segundos después de haber entrado a la cancha.

Dentro de la U revelaron cómo fue la charla del entretiempo para no irse abajo después de una tan complicada primera mitad. El primero en expresarse fue Gustavo Álvarez, quien contó qué le dijo a sus dirigidos.

“En el entretiempo hablamos de convicción. Y para mí la convicción es la confirmación de la idea cuando se atreviesa el primer tiempo. Y el primer tiempo me parecía un buen trámite desde el rendimiento y mal desde el resultado. Les dije que, a pesar del 0-2, estaba orgulloso de ellos, y que estaba tan orgulloso, que estaba convencido de que no lo íbamos a perder“, mencionó.

ver también Nicolás Peric expone la pillería de jugador de Lanús: “¡Se las sabe por libro!”

Leandro Fernández aborda la charla del entretiempo en U. de Chile

Por su lado, Leandro Fernández comentó cómo fue el diálogo entre el plantel en esos minutos en el camarín. El delantero ingresó a los 79′ en reemplazo de Maximiliano Guerrero.

“En los segundos 45′, hicimos lo mismo que en el primer tiempo, solo que convertimos. En el entretiempo no hablamos de lo que pasó, solo de lo que venía, que teníamos que hacer el mismo partido y tratar de convertir. La llave quedó abierta, teníamos que hacer eso y hay que hacer lo mejor posible para ir a Argentina y traer la clasificación“.

Publicidad