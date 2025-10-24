Parecía que Lanús daba el golpe, pero U. de Chile despertó a tiempo y rescató un empate agónico en las semifinales de la Copa Sudamericana. Los granates se impusieron por 2-0 en el primer tiempo, pero los azules igualaron con goles de Lucas Di Yorio y Charles Aránguiz.

Los reclamos del equipo argentino se hicieron sentir cuando, en los descuentos, se cobró la pena máxima por una mano de Agustín Cardozo tras un cabezazo de Matías Zaldivia en el área. En Lanús le discutieron al juez, Anderson Daronco, que el jugador de U. de Chile había cometido falta.

Carlos Izquierdoz, capitán del Granate, encendió la polémica más tarde. “Desde que arrancó el segundo tiempo, Daronco me dijo, ‘le voy a cobrar penal al 30’. Así me dijo, tres, cuatro veces. Me lo dijo en todas las jugadas, y finalmente lo terminó haciendo”, dijo en ESPN.

“Está bien que haga eso, pero que también cobre al revés”, manifestó el jugador, aunque no fue el único que mostró su molestia. Mauricio Pellegrino, técnico de Lanús, declaró: “La jugada es evidente, es fácil de leer (falta a Cardozo). Nos da un poco de bronca”.

Lanús explotó contra el arbitraje tras el empate con U. de Chile | Photosport

Nicolás Peric acusa pillería de Carlos Izquierdoz en Lanús

Al analizar las declaraciones del experimentado defensor en ESPN, Nicolás Peric no se aguantó. “Bueno, un árbitro que cumple sus promesas habla bien de él“, ironizó.

“Dale, Izquierdoz, ya quieres… Está perfecto, es parte de, porque él quiere, para la semana que viene, instalar eso de ‘ojo al árbitro…’. ¡Izquierdoz se las sabe por libro!“, manifestó el exportero.