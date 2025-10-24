La molestia de Pellegrino por el penal a favor de U. de Chile: “Nos da bronca”

U. de Chile se recuperó a tiempo para rescatar un empate agónico con Lanús en la Copa Sudamericana. Tras un primer tiempo en que los granates vencían por 2-0, los azules igualaron gracias a Lucas Di Yorio y un penal en los descuentos que ejecutó Charles Aránguiz.

Después del partido, Mauricio Pellegrino, entrenador de Lanús y un viejo conocido del Romántico Viajero, lamentó el resultado. “Fue un partido difícil ante un gran equipo, pero sabe amargo por ir 0-2 y nos hacen dos goles en dos córner”, declaró en conferencia de prensa.

Además, se sumó a los reclamos por el penal en el último minuto. “La jugada es evidente, es fácil de leer (falta a Cardozo). Nos da un poco de bronca por la manera, porque es un rival que nos puede empatar o hacer el gol en otra ocasión… la jugada era muy clara”, dijo el técnico.

Por su lado, Carlos Izquierdoz, capitán del Granate, dejó la grande en zona mixta por el penal. “Desde que arrancó el segundo tiempo, Daronco (el árbitro) me dijo, ‘le voy a cobrar penal al 30’. Así me dijo, tres, cuatro veces. Y finalmente lo terminó haciendo”, se descargó.

En todo caso, el DT intentó ser positivo. “Esto es como un 0-0 y el resultado se verá con buenos ojos dependiendo de lo que pase en casa. Y aunque hoy estuvimos espesos, porque el rival nos marcó bien, tuvimos cuatro ocasiones de gol, pero fue un partido difícil por la envergadura del adversario”.

“Cuando uno juega un partido con un rival de calidad, un instante puede producir estímulos a favor o en contra. Y repito, son pelotas paradas donde cometimos errores, pero en el plano general competimos bien y demostramos que podíamos hacerle daño al rival. Hoy tengo la ilusión de que podemos hacer un buen partido con nuestra gente y en nuestro estadio”, cerró.