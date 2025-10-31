La semifinal de la Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Lanús tuvo de todo. Luego del encuentro, Mauricio Pellegrino se acordó de forma especial de Diego Maradona.

El Granate se metió en la final continental tras derrotar por 1-0 al Romántico Viajero. El gol de Rodrigo Castillo tuvo una clara mano en el origen de la acción, pero el juez venezolano Alexis Herrera no sancionó nada. Tampoco hubo llamada del VAR.

El curioso pedido de Pellegrino

Al final del partido, ambos equipos se enfrentaron y protagonizaron algunas peleas que no pasaron a mayores. El encuentro fue muy apretado y la calentura superó los 180 minutos de la llave. En Universidad de Chile la pena era total, ya que se sintieron perjudicados por decirlo de una manera elegante.

En el lado de Lanús, todo era felicidad. El Granate irá por el título de la Copa Sudamericana ante el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli. Los hinchas de la U ya le rezan al casildense para que se cobre justicia por lo sucedido en La Fortaleza.

Curiosamente, el 30 de octubre fue el cumpleaños de Diego Armando Maradona, quien realizó la mano más famosa de la historia del fútbol. A Mauricio Pellegrino le consultaron por esta fecha especial y tuvo un curioso análisis.

“Hoy increíblemente todos hablamos de su cumpleaños y bueno, ojalá que nos haya podido ayudar un poquito porque hay un momento que sí necesita uno que esa fuerza de la suerte o de la buena fortuna a veces caiga para tu lado y bueno, hoy fue así en esos momentos que lo necesitamos. Ojalá que Diego nos haya podido empujar un poquito para que la pelota pueda entrar al arco adversario“, indicó el DT de Lanús.

Pellegrino dirigió a U. de Chile en el 2023. Imagen: Getty

En el cumpleaños de Maradona, un equipo argentino avanzó de ronda y eliminó a Universidad de Chile gracias a la mano de Eduardo Salvio. Una jugada que pasará a la historia para los seguidores del Romántico Viajero y en una de esas, también quedará como una ayuda celestial del “10”.