Capitán de Lanús deja la grande por penal a favor de la U en Copa Sudamericana: “Arbitraje lamentable”

¿Falta o penal? La jugada que desató el furioso reclamo de Lanús

Universidad de Chile logró dar vuelta el marcador ante Lanús y ahora sigue con la ilusión de meterse en la final de la Copa Sudamericana. Con anotaciones de Lucas Di Yorio y Charles Aránguiz, el Romántico Viajero empataron 2-2 y van a la revancha en igualdad de condiciones.

Resultado que estuvo marcado por el agónico penal de Agustín Cardozo. El volante granate impactó el balón con la mano y el árbitro Anderson Daronco no dudó en cobrar penal. Lo que desató el reclamo de los trasandinos y a su vez la repartición de tarjetas amarillas. Inclusive el portero Nahuel Losada peligró con la expulsión.

Así las cosas Charles Aránguiz no falló y sentenció el empate. Pero esto desató el furioso reclamo de Lanús que no quedó conforme con el arbitraje del musculoso brasileño. “Me parece un arbitraje lamentable”, lanzó de entrada Carlos Izquierdoz.

El reclamo de Lanús contra arbitraje a favor de la U

Pero el capitán de Lanús siguió con el llanto y luego apuntó directamente a que la U de Chile fue beneficiada por el juez central. “Desde que arrancó el segundo tiempo me dijo ‘le voy a cobrar penal al 30’. Así me dijo, tres, cuatro veces. Me lo dijo en todas las jugadas, y finalmente lo terminó haciendo”, criticó duramente el central.

Incluso fue más allá y recalcó que “está bien que haga eso, pero que también cobre al revés”, dejando en claro que se favoreció al cuadro chileno. Dichos que también apoyó Mauricio Pellegrino en el cierre del encuentro.

“Nos vamos con un sinsabor. Porque estábamos arriba 0-2, y por cómo llegan los goles de ellos con pelota parada. La jugada del penal fue evidente (falta a Cardozo). Por eso nos vamos con bronca. Ojalá nos sirva de aprendizaje en la vuelta”, sentenció el entrenador trasandino.