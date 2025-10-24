“El Aquino bueno…”: Johnny Herrera repasa al refuerzo de Colo Colo de US$ 1,8 millones

Universidad de Chile igualó 2-2 con Lanús y la semifinal de Copa Sudamericana quedó abierta de cara a la revancha en Buenos Aires. Los azules remontaron el marcador en contra y renovaron las energías de cara a la vuelta del próximo 30 de octubre.

“Quedamos tranquilos por lo hecho del equipo. Uno siempre aspira a ganar todos los partidos y mucho más de local, y creo que hicimos como para ganarlo“, recalcó Gustavo Álvarez tras el pitazo final. Por lo que ahora el objetivo es dar el próximo golpe en la revancha en el Estadio La Fortaleza.

ver también Todos los detalles de la pelea que se armó en U de Chile vs Lanús: “Laucha, cierra el or…”

Sin embargo, el planteamiento de Mauricio Pellegrino desató varios cuestionamientos. En especial por su mezquina táctica y que hasta molestó en los hinchas granates por dejar afuera a una de sus máximas figuras. Esto tiene relación con Dylan Aquino de 20 años y que no sumó minutos ante la U.

El volante fue clave en la clasificación ante Fluminense y venía sumando minutos en el equipo estelar. Pero frente al Romántico Viajero no ingresó y lo pagó caro Lanús ya que dejó escapar el triunfo sobre el final del partido.

A tal punto que hasta Johnny Herrera lamentó su ausencia. Pero con una particular reflexión que llamó la atención porque además repasó al fuerzo de Colo Colo, Claudio Aquino, por su similitud en el apellido pero por la abismal diferencia que hay en rendimientos en este 2025.

ver también Capitán de Lanús deja la grande por penal a favor de la U en Copa Sudamericana: “Arbitraje lamentable”

“Todavía estamos esperando que entre el Aquino bueno. Fue el que marcó las diferencias contra Fluminense y hoy esperamos que entrara, pero no lo hizo”, lanzó irónico en Todos Somos Técnicos. Lo que de inmediato se viralizó en redes y solo recibió el apoyo por el paupérrimo rendimiento del “10” que aún no logra afianzarse en el Cacique y que costó nada menos que US$ 1,8 millones.

Publicidad

Publicidad

“Ahora de local, Lanús va a tener que arriesgar más. Fue muy mezquino como la concepción de fútbol que tiene el profesor Pellegrino”, arremetió el samurái azul.

Tweet placeholder

¿Cuándo es la revancha entre la U y Lanús?

El partido de vuelta por la semifinal de Copa Sudamericana está programado para el próximo 30 de octubre en el Estadio La Fortaleza. En esta ocasión Lanús recibe a Universidad de Chile a las 19:00 horas. Cabe consignar que de mantenerse la igualdad en el marcador global, se define en penales al equipo que disputará la final.

Publicidad

Publicidad